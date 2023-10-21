В «Українському домі» відкрилася виставка сучасних плакатів до відомих українських фільмів

17 жовтня в «Українському домі» відкрилася виставка під назвою «Ре/Візія». Там представлені сучасні плакати до відомих українських фільмів. Про це повідомляє видання «ТиКиїв».

Організатори виставки — Одеський фестиваль сучасної культури «ПОРУЧ» та онлайн-музей шрифтової спадщини Одеси «Літери в місті».

Всього на виставці представлено 31 постер. Проєкт створили на основі рейтингу «ТОП-100 українських фільмів», який уклали після опитування «Довженко-Центру» в 2020–2021 роках.

Постери до відібраних стрічок створили відомі українські художники, ілюстратори та дизайнери. Серед них Олександра Корчевська-Цехош, EtchingRoom1, Михайло Скоп Neivan, Ксенія Степась, Антон Худо, Варвара Перехрест тощо.

Виставка працюватиме з 17 жовтня по 5 листопада. До кінця листопада можна купити копії постерів. Прибуток від продажу піде на підтримку «Ре/Візії», а 10 % — на благодійний фонд «Дрімтім.Одеса», який допомагає військовим та цивільним на прифронтових та деокупованих територіях.

Раніше ми писали , що у Львові облаштували вуличну галерею із роботами сучасних українських скульпторів.

Фото: ТиКиїв.