У Львові облаштували вуличну галерею із роботами сучасних українських скульпторів

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Валерія Гуржий
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У Львові на вулиці Шевченка розташовали роботи сучасних українських скульпторів: три спеціально створені для вулиці, ще дві – адаптовані до неї.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Куратор проєкту каже, що ідея зробити з вулиці галерейний простір зʼявилась під час прогулянки. А підготовка проєкту тривала більше року.

"Ця вулиця прекрасна своїм шумом, як візуальним, так і звуковим, своєю історією, місцем розташування, тому їй справді бракувало почерку митців. Ми зробили все можливе, щоб сюди вбудовувалось сучасне мистецтво, і не за державні кошти, а за меценатів – забудовників і бізнесу, що функціонує на цій вулиці», – розповів куратор проєкту Павло Гудімов.

Експозиція вуличної галереї Шевченка буде постійно змінюватись: будуть з’являтись нові роботи в нових місцях. Ці 5 скульптур попередньо стоятимуть близько року.

Фото: Львівська міська рада, Павло Гудімов

Опубліковано: 06 жовтня 2023
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