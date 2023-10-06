У Львові облаштували вуличну галерею із роботами сучасних українських скульпторів

У Львові на вулиці Шевченка розташовали роботи сучасних українських скульпторів: три спеціально створені для вулиці, ще дві – адаптовані до неї.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Куратор проєкту каже, що ідея зробити з вулиці галерейний простір зʼявилась під час прогулянки. А підготовка проєкту тривала більше року.

"Ця вулиця прекрасна своїм шумом, як візуальним, так і звуковим, своєю історією, місцем розташування, тому їй справді бракувало почерку митців. Ми зробили все можливе, щоб сюди вбудовувалось сучасне мистецтво, і не за державні кошти, а за меценатів – забудовників і бізнесу, що функціонує на цій вулиці», – розповів куратор проєкту Павло Гудімов.

Експозиція вуличної галереї Шевченка буде постійно змінюватись: будуть з’являтись нові роботи в нових місцях. Ці 5 скульптур попередньо стоятимуть близько року.

Фото: Львівська міська рада, Павло Гудімов