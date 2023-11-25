Садибу Барбана визнали памʼяткою історії

Садибу Барбана, що на Обсерваторній, 6 визнали памʼяткою історії. Тепер вона має бути внесена в Державний реєстр нерухомих пам’яток. Про це повідомляють в пам’яткоохоронній спільноті «Цегла».

«Про це стало відомо із результатів засідання консультативної ради з питань збереження та захисту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України», — пишуть в «Цегла».

Садиба Барбана на Обсерваторній, 6 – будівля XIX століття, розташована поблизу Львівської площі, є зразком одноповерхової забудови другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Нагадаємо, що на початку травня 2021 року на території садиби почались будівельні роботи, тоді будівлю накрили захисною сіткою, а наприкінці місяця на ділянці знесли флігель. У серпні до садиби пригнали важку будівельну техніку, будівлю було частково зруйновано. У вересні активістам через суд вдалось домогтися арешту ділянки. Рада національної безпеки й оборони України зобов’язала КМДА надати будівлі статус памʼятки, а власника — її відновити. Однак за понад 2 роки цього так і не зробили.

Наразі згідно рішення Шевченківського районного та Київського апеляційного суду в справі № 761/2693/22 на садибу Барбана накладено арешт.

Історична будівля — останній приклад одноповерхової міщанської забудови, що вціліла в цьому районі. Свого часу до садиби навідувалися або там працювали Нобелівський лауреат Джон Стейнбек, батько військової фотожурналістики Капа, відома лікарка-педіатр Галина Тебенчук та музикознавець Михайло Головащенко.

Раніше ми писали, що на садибі Барбана встановили портрети видатних діячів , які її відвідували.

Фото: Вікіпедія.