На садибі Барбана встановили портрети видатних діячів, які її відвідували

Активісти ГО «Садиба Барбана» встановили на історичному особняку на Обсерваторній, 6 портрети видатних діячів, які його відвідували.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов.

Мета акції — привернути увагу до історичних будівель, що роками не можуть набути охоронного статусу пам’ятки, попри багату історію. Автором портретів є художник Євген Коршунов.

Нагадаємо, що на початку травня 2021 року на території садиби почались будівельні роботи, тоді будівлю накрили захисною сіткою, а наприкінці місяця на ділянці знесли флігель. У серпні до садиби пригнали важку будівельну техніку, будівлю було частково зруйновано. У вересні активістам через суд вдалось домогтися арешту ділянки. Рада національної безпеки й оборони України зобов’язала КМДА надати будівлі статус памʼятки, а власника — її відновити. Однак за понад 2 роки цього так і не зробили, зазначає Перов.

Наразі згідно рішення Шевченківського районного та Київського апеляційного суду в справі № 761/2693/22 на садибу Барбана накладено арешт.

Історична будівля — останній приклад одноповерхової міщанської забудови, що вціліла в цьому районі. Свого часу до садиби навідувалися або там працювали Нобелівський лауреат Джон Стейнбек, батько військової фотожурналістики Капа, відома лікарка-педіатр Галина Тебенчук та музикознавець Михайло Головащенко.

Раніше ми писали, що в серпні забудовник зірвав пломбу із садиби Барбана, збив меморіальну табличку письменнику Джону Стейнбеку та зірвав прапори України та США.

Фото: Дмитро Перов