У Києві втричі збільшилися спроби забудови заповідників: що кажуть екологи

У Києві за останні три роки забудовники 11 разів намагалися розпочати будівництво на заповідних об’єктах, що в три рази перевищує кількість подібних спроб у попередні роки.

Про це повідомили в КЕКЦ.

Наголошується, що знищення заповідних об’єктів, що захищають зелені зони, веде до збільшення забруднення повітря та посилення спеки влітку, а Київ поступово перетворюється на кам’яні джунглі, непридатні для житла.

Так, влітку 2020 року у заказнику "Троєщинські луки" планувалася забудова, але заказник вдалося захистити через суд. Також влада незаконно виділила площу під будівництво житлово-офісного торговельного комплексу в парку "Нивки". У 2021 році громадськість почала протестувати проти незаконного будівництва, суди продовжуються до сих пір. У 2020 році у заказнику «Урочище Церковщина» одне з київських КП незаконно розпочала там видобуток піску. Забудовники продовжуть судитися через створення заказника "Протасів яр" імені Романа Ратушного, який загинув на війні.

У 2020 році у заказнику "Деснянські луки" Київміськводканал незаконно став прокладати територією заказника труби. У 2023 році через технічну помилку заказник "Озеро Алмазне" було передано під розробку піщаного кар’єру. Минулого року також забудовники незаконно почали прокладати дорогу через заказник "Озеро Тягле".



За словами директора Київського еколого-культурного центру Володимира Борейка, забудовники не лише постійно намагаються знищити існуючі заповідні об’єкти, а й заважають створювати нові. Так, представники ТОВ "Галерна затока", якої намагаються блокувати створення заказника «Ліс орхідей» в урочищі Покол у Голосіївському районі Києві. Також забудовники два роки тому заблокували заповідання озера "Вирлиця", заважають привласнити заповідний статус іншим озерам – Небреж та Мартишів в Осокорках,а також створити заказники «Вікова діброва», «Горбачиха», «Труханів острів".

Екологи стверджують, що це відбувається через декілька причин.

"По-перше, екологічна інспекція зараз позбавлена ​​права проводити перевірки незаконних забудов в зелених зонах. По-друге, увага суспільства та ЗМІ переорієнтована на війну. По-третє, міська влада та депутатський корпус не достатньо приділяють уваги захисту від незаконної забудови існуючих заказників та створення нових. Чим і користуються забудовники. До речі, знищення у Києві зазнають не лише пам’ятки природи, а й пам’ятки культури", - наголосили у КЕКЦ.

Згідно з дослідженням КЕКЦ, за останні 10 років забудовниками в Києві знищено понад 700 га київських парків.

Фото: КЕКЦ