У Київській області масово вирубали дерева в заповідному парку: фото

У Бориспільському районі Київської області в заповідному парку "Ташанський" масово вирубали дерева.

Про це повідомили представники природоохоронної організації КЕКЦ.

За заявами екологів вирубали близько сотні дубів. На оприлюднених КЕКЦ фото видно, що це були досить здорові дерева. Хто це зробив наразі невідомо.

Заповідна зона займає площу у 144 гектари. Особливу екологічну цінність в парку "Ташанський" має стара діброва.

Раніше ми писали, що на Оболоні вночі вирубали 60 дерев : фото.

Фото: КЕКЦ