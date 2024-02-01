У Дніпрі реконструювали Успенську площу: фото

У Дніпрі оновили Успенську площу — одну з найстаріших площ міста. Її реконструкцію розпочали ще у 2021 році.

Про це йдеться в матеріалі pragmatika.media.

Проєкт реконструкції розробила група архітекторів: Ксенія Донецька, Дмитро Волик, а також Дар’я Кощєєва, Ігор Андрієнко та Ірина Хвостікова. Вони ставили за мету відродити площу як частину пішохідного каркасу міста, зробити її більш гуманістичною та якісною з погляду соціальних взаємодій.

Під час планування структури площі використовували історичну логіку. Діагональні зв’язки мають транзитну функцію та поєднують між собою жваву транспортну частину Успенської площі, єврейський центр «Менора», вулицю Барикадну, Центр сучасного мистецтва, набережну тощо.

На площі підвищили пріоритет пішоходів і велотранспорту, перерозподілили автомобільні потоки та впорядкували паркування. Проїзну частину з одностороннім рухом біля ліцею № 100 прибрали. Натомість з іншого боку площі залишили один проїзд із двостороннім рухом та паркінгом. До того ж уздовж проїзду також облаштували двосторонню велодоріжку, яка згодом увійде в міську велоінфраструктуру.

Пішохідні переходи на проїзній частини виконали на одному рівні з тротуаром. Певні ділянки вимостили тактильною плиткою для людей із порушеннями зору. Кожен тип пішохідних зв’язків виділили окремим типом мощення, зокрема і плиткою авторської розробки архітекторів. Вночі пішохідні напрямки додатково підсилили світловою бруківкою.

Також на площі 285 нових дерев цінних декоративних порід, термін життя яких — більше ста років. Це реліктові гінкго білоба, магнолії, сакури, сливи Піссарді з фіолетовим листям, червоні дуби, черемха, горобина скандинавська, платани декоративної форми, липи. На трирівневій терасі висадили яблуні рідкісного сорту. У просторі навпроти тераси посадили мультиштамбові граби. Завдяки такому підбору дерев на площі влітку буде вдосталь тіні, навесні тривалий час дерева будуть квітнути одні за одними. Наразі площа стала однією з найбільш озеленених у місті.

У результаті архітектори утворили ділянки функціональних зон: ігрову зону з дитячими майданчиками, камерну зону для відпочинку з островами квітучих декоративних дерев і фестивальну зону з трирівневою терасою, фонтаном та вільним простором для подій.

Ігрова зона — із тривимірним мотузковим майданчиком, штучним бетонним рельєфом та скеледромами. Тут є гамаки, просторова сітка, гірка та арковий тунель. Весь майданчик вимощений гумовим покриттям, а в зонах можливого падіння покриття додатково пом’якшене. Також там встановили лави та місця для сидіння.

У центрі площі розташована каскадна звивиста тераса 72 метри завдовжки та заввишки близько трьох. На кожному з трьох рівнів обладнані місця для сидіння. Перед терасою розташований фонтан.

На площі багато авторських дизайнерських деталей. Зокрема тут є споруди з металевою лускою. Це естетичне рішення для фасадів громадських вбиралень.

На площі використані три види пристовбурових решіток для дерев: об’ємні «кратери», решітки з літерами та з лінійним патерном.

Територію ліцею відокремлює від площі дерев’яний параметричний паркан.

Освітленням площі займалася компанія Expolight. Її фахівці встановили світильники на високих опорах, щоб наповнювати простір теплим м’яким світлом та давати природні тіні від крон дерев.

На дитячому майданчику розташували гобо-проєктори.

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Фото: Євген Савченко, Олег Мельников, Наталія Чілінгарашвілі