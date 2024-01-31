Архітектори з UVT GROUP показали проєкт відбудови школи мистецтв у Бородянці: візуалізації

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Ірина Маймур
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Архітектурно-будівельна компанія UVT GROUP розробила концепт відбудови частини Бородянки, зокрема — створила проєкт відновлення місцевої школи мистецтв.

Про це пише pragmatika.media.

Проєкт має на меті не тільки повністю відродити заклад, а і зробити його культурним громадським хабом для жителів і гостей Бородянки.

Перший поверх школи планують зробити публічним. Це буде повноцінний театр зі сценою, гримерними, рубкою звукорежисера і великою кав’ярнею з панорамними вікнами.

Другий і третій поверхи будуть навчальними та тренувальними. Там облаштують танцювальні класи, класи гри на музичних інструментах, ліпки та малюнка.

Поверхи планують поєднати широкими сходами, а всю територію школи зробити безбар’єрною та інклюзивною. Навколо школи хочуть облаштували невеликий садок із широкими лавами та кущами букшпану.

«Архітектура школи переслідує кілька цілей: високу функціональність і гнучкість використання завдяки універсальності планувальної схеми та м’яку естетику мінімалізму. У просторих класах багато світла, а отже, і багато місця для творчості. Головний фасад школи обернений на південь, де найбільше сонця, і тому ми огорнули його ніжними хвилями, що нагадує про прикладні мистецтва і вільний природний рух творчості. Світлий бетон контрастує з теплотою дерева, створюючи атмосферу затишку та захищеності», — пояснила ведуча архітекторка UVT GROUP Ганна Шепеленко.

Раніше ми писали, що Drozdov & Partners показали проєкт реставрації історичного будинку у Львові.

Візуалізації: UVT GROUP

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Опубліковано: 31 січня 2024
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