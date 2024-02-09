Будинок постраждав внаслідок російської атаки: 150 родин з Теремків потребують житла

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Валерія Гуржий
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150 родин потребують житла, адже їх будинок на Теремках сильно постраждав внаслідок російської атаки 7 лютого.

Про це пише заступниця голова Волонтерської Ради при Голосіївській РДА Оксана Волошина.

За її словами, бажано, щоб нове житло розташовувалося у Голосіївської районі, адже у багатьох родин діти ходять у садок чи школу. Також вона звертається до готелів, які розташовані у Голосіївському районі, з проханням розмістити людей.

Раніше ми писали, що внаслідок ракетної атаки росії зранку 7 лютого на Теремках сталося загорання у 18-поверховому будинку.

Фото: Суспільне

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Опубліковано: 09 лютого 2024
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