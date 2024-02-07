Масована атака на Київ: горить багатоповерхівка, є постраждалі

Вранці 7 лютого Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи пролунали у Києві.

Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко та КМДА.

Голосіївський район

У Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Також у 18-поверховому будинку гасять загоряння на кількох поверхах. Госпіталізували шестеро людей. Серед них — вагітна жінка. Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки.

Дніпровський район

Двох постраждалих госпіталізували в Дніпровському районі. А одному медики надали допомогу на місці. Також у Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії. Частина мешканців залишилась без електропостачання.

Крім цього, внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці

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Фото: з відкритих джерел, ГУ ДСНС України у м. Києві, Національна поліція