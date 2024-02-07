Масована атака на Київ: горить багатоповерхівка, є постраждалі

245
Наталія Габрух
share share

Вранці 7 лютого Росія здійснила масовану ракетну атаку на Україну. Вибухи пролунали у Києві.

Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко та КМДА.

Голосіївський район

У Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО. Також у 18-поверховому будинку гасять загоряння на кількох поверхах. Госпіталізували шестеро людей. Серед них — вагітна жінка. Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки.

Дніпровський район

Двох постраждалих госпіталізували в Дніпровському районі. А одному медики надали допомогу на місці. Також у Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії. Частина мешканців залишилась без електропостачання.

Крім цього, внаслідок ворожої атаки пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці

Раніше ми писали, що війська рф обстріляли пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині

Фото: з відкритих джерел, ГУ ДСНС України у м. Києві, Національна поліція

Вони колись заспокояться?
Опубліковано: 07 лютого 2024
share share
З Оболоні на Троєщину планують збудувати тунель: деталі З Оболоні на Троєщину планують збудувати тунель: деталі У застосунку "Повітряна тривога" з‘явилися сповіщення про різні види загроз та інструкції з подальших дій У застосунку "Повітряна тривога" з‘явилися сповіщення про різні види загроз та інструкції з подальших дій Під Києвом вже будують завод Bayraktar: там вироблятимуть 120 дронів на рік Під Києвом вже будують завод Bayraktar: там вироблятимуть 120 дронів на рік У Лондоні відкриють львівський винний бар “П’яна вишня” У Лондоні відкриють львівський винний бар “П’яна вишня” На Павлівській відкривають ретро-заклад “Кафе Марія” На Павлівській відкривають ретро-заклад “Кафе Марія” Привернути увагу до інклюзивності: у Києві активістка на асфальті робить написи перед бар’єрами Привернути увагу до інклюзивності: у Києві активістка на асфальті робить написи перед бар’єрами У Британії вийде книга про українську культуру У Британії вийде книга про українську культуру В Лісабоні кияни відкрили міське кафе The Layers В Лісабоні кияни відкрили міське кафе The Layers
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.