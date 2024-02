У Солом'янському районі Києва облаштували інклюзивне укриття: фото

У Солом'янському районі Києва ГО “Fight For Right” облаштувала укриття для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Про це повідомляє ГО “Fight For Right”.

Укриття розташоване на вулиці Борщагівській 173/187 .

Організація Fight For Right спочатку провела оцінку укриттів, щоб виявити, де найбільш потрібні доступні для людей з обмеженими можливостями укриття. Після цього Fight For Right взялися за ремонт – склали план, закупили необхідні матеріали та обладнали укриття в Солом'янському районі.

В укритті є доступна вбиральня, тактильні смуги, які до неї спрямовують, поручні, підсвітка (на випадок, якщо немає електрики), мнемосхема, інформаційні таблички тощо.

Проєкт здійснили за підтримки Посольства Великої Британії.

Фото: Борис Корпусенко