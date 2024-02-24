У Солом'янському районі Києва облаштували інклюзивне укриття: фото

372
Наталія Габрух
share share

У Солом'янському районі Києва ГО “Fight For Right” облаштувала укриття для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Про це повідомляє ГО “Fight For Right”.

Укриття розташоване на вулиці Борщагівській 173/187 .

Організація Fight For Right спочатку провела оцінку укриттів, щоб виявити, де найбільш потрібні доступні для людей з обмеженими можливостями укриття. Після цього Fight For Right взялися за ремонт – склали план, закупили необхідні матеріали та обладнали укриття в Солом'янському районі.

В укритті є доступна вбиральня, тактильні смуги, які до неї спрямовують, поручні, підсвітка (на випадок, якщо немає електрики), мнемосхема, інформаційні таблички тощо.

Проєкт здійснили за підтримки Посольства Великої Британії.

Раніше ми писали, що у навчальному закладі Київщини збудували укриття подвійного призначення на 700 осіб

Фото: Борис Корпусенко

Як вам таке укриття?
Опубліковано: 24 лютого 2024
share share
Український стартап з будівництва модульних будинків HOMErs залучив 500 тис. євро інвестицій Український стартап з будівництва модульних будинків HOMErs залучив 500 тис. євро інвестицій Місцеві жителі вкотре зібралися проти забудови Солом'янського ландшафтного парку: що відомо Місцеві жителі вкотре зібралися проти забудови Солом'янського ландшафтного парку: що відомо Netflix випустить документальний серіал про наслідки холодної війни: у ньому з’явиться Зеленський Netflix випустить документальний серіал про наслідки холодної війни: у ньому з’явиться Зеленський The New Yorker створив документальну стрічку про українську TikTok-блогерку та біженку The New Yorker створив документальну стрічку про українську TikTok-блогерку та біженку
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.