У навчальному закладі Київщини збудували укриття подвійного призначення на 700 осіб

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Наталія Габрух
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У Гоголівському ліцеї, що у Броварському районі Київської області збудували укриття подвійного призначення.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації із посиланням на очільника КОВА Руслана Кравченка.

“Сьогодні в ліцеї навчається понад 600 учнів. Однак через відсутність укриття торік ліцей працював дистанційно. Нещодавно діти нарешті змогли повернутися за шкільні парти. В закладі облаштували сучасне протирадіаційне укриття. Збудували досить швидко – менше, ніж за півроку”, — розповів Руслан Кравченко.

Загальна площа нового укриття подвійного призначення понад 860 м2. Загалом там зможуть розміститися понад 700 осіб. Укриття облаштоване всім необхідним — є ліжка, каремати, лави. Встановлена сучасна вентиляційна та протипожежна системи, є запаси води та ліків, система оповіщення. Крім цього, укриття збудоване з урахуванням інклюзивної доступності.

В укритті Гоголівського ліцею під час повітряних тривог можуть знаходитися також учні старших класів із сусідніх навчальних закладів. За потреби, укриття буде доступним і для мешканців села.

Раніше ми писали, дивіться, яке шкільне укриття облаштували на Хмельниччині за кошти з продажу благодійної марки.

Фото: Київська ОВА

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Опубліковано: 07 лютого 2024
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