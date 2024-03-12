Від детектива до фантастики: 8 книг про Київ

Від свіжої книги Віри Агєєвої про літературний Київ 1920-х до переосмислення класики від Старицького та Підмогильного — зібрали 8 книг, які занурять читача в історію, культуру й атмосферу української столиці.

"Марсіани на Хрещатику. Літературний Київ початку XX століття"

Нова книга відомої літературознавиці й лауреатки Шевченківської премії Віри Агєєвої — це подорож Києвом початку ХХ століття, де вирувало мистецьке життя.

У ній авторка описує місто очима поетів та письменників і занурює в атмосферу культурного середовища 20-их років. Читайте, аби дізнатися, де Павло Тичина декламував свої "Сонячні кларнети" та що сталося в кафе "Хлам" на вулиці Городецького.

"Невідомі периферії Києва. Центральне Лівобережжя"

Серія "Невідомі периферії Києва" розповідає про історію розбудови колишніх київських околиць, які ми вже давно знаємо як частини міста. Саме в цій книзі йдеться про простір між Броварським проспектом і залізницею, а також територію, обмежену дугою північної гілки залізниці.

Автори дослідження — відомі краєзнавці Семен Широчин та Олександр Михайлик. Аби видати книгу, вони вивчали старі мапи, кадри з космосу й дуже рідкісні знімки з архівів.

"Місто з химерами"

"Місто з химерами" — детективний роман Олеся Ільченка про Київ та життя і творчість знаменитого архітектора Владислава Городецького.

Книга дасть змогу зустріти Ларису Косач у Музеї старожитностей, наживо побачити будівництво Миколаївського костелу, політати аеропланом разом з Ігорем Сікорським і найголовніше — розкрити головну таємницю Києва.

"Місто"

Найвідоміший твір Валер’яна Підмогильного, перший урбаністичний роман в українській літературі — усе це, звісно, про "Місто".

У ньому письменник не тільки розповів нам історію провінціала, який підкорює Київ, а й подарував впізнавані описи столиці й показав, яким був літературний Київ 1920-х. І все це — в 1928-му!

"За двома зайцями"

Історію про київського цирульника, який винен усім подільським євреям і дуже хоче розкішного життя, знайома нам усім. Здебільшого — через блискучу екранізацію. Та й пам’ятник біля Андріївської церкви бачили всі кияни й туристи.

Однак першоджерело — п’єса Михайла Старицького — варте уваги читача. Зокрема й через цікаві посилання до життя тогочасного Києва. Наприклад, Прокіп Свиридович називає Голохвастого "цилюрником з-за Канави". Це не вигадана, а цілком реальна місцина на Подолі. Так називали місце злиття річок Киянки і Глибочиці, які всохли й перетворилися на помийник.

"Київ: Провідник" (за редакцією Федора Ернста)

Це перевидання унікальної книги — путівника Києвом 1930 року. Редактором книги став видатний український мистецтвознавець та пам’яткоохоронець Федір Ернст.

На сторінках книги читачів чекає Київ, який ще не зазнав архітектурних втрат від радянської тоталітарної машини.

"Щоб жити. Розуміючи Київ"

"Щоб жити. Розуміючи Київ" — це збірка історій із перших вуст про життя городян у різні періоди XX століття. Спогадами про своє життя, побут, розваги та місцеві традиції ділилися двадцять два найстарших мешканця столиці.

Книгу написали й видали з благодійною метою. Усі гроші з продажу книги ідуть на допомогу одиноким столичним стареньким.

"Вечірні крамниці вулиці Волоської"

Ця книга Галини Ткачук припаде до душі всім, хто любить Київ, а надто — Поділ. Найперше — без сумніву — дітям. Адже у повісті йдеться про химерних істот, яких можна зустріти лише у вечірніх крамничках на старовинному Подолі. Дітей у книзі чекає зустріч із казковими воронами, говіркими білками, котами-хуліганами й котами-журналістами, а дорослі знайдуть у творі філософський підтекст.