Mattel випустила інклюзивну Barbie з діабетом 1-го типу

272
Ірина Маймур
share share

Компанія Mattel додала до лінійки Barbie Fashionistas нову ляльку — з діабетом 1-го типу.

Вона має глюкометр на руці, інсулінову помпу на талії, смартфон із додатком для контролю рівня цукру та сумку для ліків і перекусів, пише The Guardian.

Лялька одягнена в костюм із символікою глобальної обізнаності про діабет — синім круглим принтом.

Mattel створила образ у співпраці з некомерційною організацією Breakthrough T1D, яка підтримує людей із діабетом. Її CEO Аарон Ковальскі, який живе з діагнозом із дитинства, назвав це партнерство "глибоко особистим" і важливим для репрезентації спільноти.

У межах ініціативи вийдуть ще дві ляльки — за зразком відомих захисників прав людей із діабетом. Це тренерка Peloton Робін Арзон і модель Ліла Мосс.

У продажу Barbie з діабетом з’явиться вже цього року. До цього компанія вже випускала ляльки з протезами, слуховими апаратами, вітиліго, синдромом Дауна та в кріслах колісних.

Фото: Mattel

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 липня 2025
share share
Гобелен з Байо вперше за тисячу років покажуть у Великій Британії Гобелен з Байо вперше за тисячу років покажуть у Великій Британії Скульптор Володимир Небоженко: "Сім років я працював над пам’ятником — і ні копійки мені не заплатили" Скульптор Володимир Небоженко: "Сім років я працював над пам’ятником — і ні копійки мені не заплатили" У Шанхаї відкрили найбільший Legoland у світі У Шанхаї відкрили найбільший Legoland у світі У Києві запустили перші прокатні електромопеди У Києві запустили перші прокатні електромопеди
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.