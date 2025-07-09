Mattel випустила інклюзивну Barbie з діабетом 1-го типу

Компанія Mattel додала до лінійки Barbie Fashionistas нову ляльку — з діабетом 1-го типу.

Вона має глюкометр на руці, інсулінову помпу на талії, смартфон із додатком для контролю рівня цукру та сумку для ліків і перекусів, пише The Guardian.

Лялька одягнена в костюм із символікою глобальної обізнаності про діабет — синім круглим принтом.

Mattel створила образ у співпраці з некомерційною організацією Breakthrough T1D, яка підтримує людей із діабетом. Її CEO Аарон Ковальскі, який живе з діагнозом із дитинства, назвав це партнерство "глибоко особистим" і важливим для репрезентації спільноти.

У межах ініціативи вийдуть ще дві ляльки — за зразком відомих захисників прав людей із діабетом. Це тренерка Peloton Робін Арзон і модель Ліла Мосс.

У продажу Barbie з діабетом з’явиться вже цього року. До цього компанія вже випускала ляльки з протезами, слуховими апаратами, вітиліго, синдромом Дауна та в кріслах колісних.

Фото: Mattel