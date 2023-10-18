7 українських брендів, що створюють речі з символікою Києва

Київ продовжує надихати українських дизайнерів на створення одягу, прикрас та елементів декору, присвячених символам міста.

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Зібрали сім брендів, у яких можна придбати речі, створені з любов’ю до столиці.

SPOTS

Молодий український бренд прикрас SPOTS присвячує свої ювелірні вироби абсолютно буденним, але водночас цікавим речам. Наприклад, люки й бетонні паркани постійно перебувають у полі нашого зору, але зазвичай не отримують належної уваги. То чому б не підкреслити їхню красу?

Столичним героям-люкам бренд присвятив підвіс із характерним хвилястим малюнком, двома вушками й написом «Київ». Виріб створюють із чорненого срібла 925 проби та обробляють вручну. Кожен підвіс продається зі срібним ланцюжком.

Також у бренду є ідентична за стилем каблучка із київським люком.

Ціни: люк-підвіс trshchnk — 6500 грн, каблучка trshchnk — 5500 грн

Де купити: сайт

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Pirnay

Український бренд Pirnay створив футболки про Київ у стилі мерчу гурту KISS. У такий спосіб творці міста хотіли зізнатися місту в коханні.

На футболці можна побачити рядки пісні «Києве мій» Дмитра Луценка, а також засновників столиці, застилізованих під музикантів гурту KISS київським ілюстратором Іллею Колесником.

Ціни: футболка Kyiv Grey — 1450 грн

Де купити: сайт; Київ, вул. Хорива, 43

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Glass Art Stories

Сумський бренд Glass Art Stories вже 28 років виготовляє вітражі й мозаїку. За цей час із маленької родинної студії вони поступово переросли у велику компанію, вироби якої відомі далеко за межами України.

Майстри бренду використовують лише справжнє кольорове вітражне скло, що пропускає світло та надає приміщенню нових яскравих кольорів.

Один із вітражів Glass Art Stories присвятили Батьківщині-Матері. Він на дерев’яній підставці та продається зі свічкою.

Коли світло вимкнено, вітраж освітлює кімнату променями від свічки за склом. Також його можна використовувати й без свічки як предмет декору.

Ціни: вітраж на підставці «Батьківщина-Мати» — 2390 грн

Де купити: сайт ; Київ, магазин «Всі.Свої» на Хрещатику, 27; магазин «Всі.Свої. Дім та Декор» на Хрещатику, 34

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JJSQUEE

Це стійкий бренд одягу, заснований Валерією Ястреб у Києві у 2021 році. Рідному місту засновниця присвятила й одяг, і прикраси.

У колекціях бренду можна знайти піджаки із вишитими стразами листям каштану та надписом «Київ», а також прикраси з Батьківщиною- Матір’ю — підвіси, моносережки та брошки.

Ціни: піджак «Київ» — 4690 грн, срібна підвіска «Батьківщина-Мати» — 3900 грн, моносережка «Батьківщина-Мати» з вінком із червоними маками — 2900 грн

Де купити: сайт ; Київ, шоурум Blushhh (вул. Жилянська, 54)

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Oliz

Столичний бренд Oliz створив шовкову хустину з одним із символів Києва — забутим слоник-фонтаном, що раніше був улюбленцем містян.

Виріб пошили з натурального італійського шовку. На хустині зображена різнобарвна акварельна картина, яку намалювали вручну.

Ціни: шовкова хустка «Київський слон» — 4500 — 6500 грн

Де купити: сайт

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BEVZA

Сьогодні відомий усьому світу український бренд BEVZA присвятив свої прикраси київському метрополітену, а саме надихнувся жетонами метро. Вони вже вийшли з обігу, однак назавжди лишилися символом столиці.

BEVZA створили стильний кулон у формі жетона київської підземки. Його можна придбати у двох варіантах: у сріблі із родованим покриттям чи з латуні із позолотою.

Ціни: кулон «Київське метро» — 98 €

Де купити: сайт

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O.TAJE

Трикотаж — основа колекцій цього кременчуцького бренду. А також саме він надихнув засновниць на назву марки — O.TAJE.

Цьогоріч бренд створив трикотажні принтовані футболки-поло із листям каштану — одним із головних символів Києва. Загалом саме поло — одна з родзинок марки через їхню лаконічність та універсальність.

Частину прибутку з продажу виробу бренд направляє ГО «Мапа Реновації», що займається збереженням архітектурної спадщини столиці.