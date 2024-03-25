Кияни просять відкрити усі мости для пішоходів — петиція

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Наталія Габрух
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На сайті петицій до Київради з’явився заклик з проханням відкрити для руху пішоходів усі мости Києва.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради.

Автор петиції вважає, що під час повітряної тривоги київська влада має враховувати потреби пішоходів.

Особлива увага приділяється Південному мосту, через який проходить частина зеленої гілки метро, що припиняє роботу під час повітряної тривоги. Це створює значні незручності для пасажирів, яким потрібно дістатися з одного берега на інший.

“Під час повітряної тривоги зелена гілка метро не з'єднує лівий та правий береги Києва. Дістатися з чи до Дарницького району неможливо. Люди годинами чекають відбою тривоги на станціях “Видубичі” та “Осокорки”, — зазначає автор петиції.

Він запевняє, що відстань між станціями становить близько 4 км і її можна подолати пішки менше, ніж за годину, а за допомогою засобів мікромобільності — ще швидше.

“Люди мають право самі обирати, чи чекати відбою, чи, усвідомивши ризик, взявши відповідальність на себе, перетнути міст. Достатньо виділити лише одну смугу для руху”, — додає автор петиції.

Раніше ми писали, що кияни закликають обладнати фунікулер пандусами — петиція.

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 25 березня 2024
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