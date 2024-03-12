Кияни закликають обладнати фунікулер пандусами — петиція

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Ірина Маймур
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Кияни закликають міську владу обладнати фунікулер металевими пандусами.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київради.

Авторка звернення Анна Сімонян пропонує встановити пандуси, за допомоги яких маломобільні групи населення зможуть самостійно підніматися і спускатися. До того ж встановлення пандусів полегшить переміщення батьків із дитячими візками на станціях фунікулера.

“Враховуючи повномасштабне вторгнення в Україну та збільшення кількості осіб з обмеженими можливостями у нашій країні, а також наявність батьків із дітьми у візках та дитячих велосипедів, вважаємо необхідним зробити Фунікулер більш доступним для всіх”, — пояснює Анна.

Нагадаємо, що київська влада розгляне петицію, якщо вона набере 6000 голосів.

Раніше ми писали, що в Києві хочуть закупити нові кабіни фунікулера та провести ремонт станції.

Фото: Українські Новини

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Опубліковано: 12 березня 2024
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