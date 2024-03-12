Кияни закликають обладнати фунікулер пандусами — петиція

Кияни закликають міську владу обладнати фунікулер металевими пандусами.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київради.

Авторка звернення Анна Сімонян пропонує встановити пандуси, за допомоги яких маломобільні групи населення зможуть самостійно підніматися і спускатися. До того ж встановлення пандусів полегшить переміщення батьків із дитячими візками на станціях фунікулера.

“Враховуючи повномасштабне вторгнення в Україну та збільшення кількості осіб з обмеженими можливостями у нашій країні, а також наявність батьків із дітьми у візках та дитячих велосипедів, вважаємо необхідним зробити Фунікулер більш доступним для всіх”, — пояснює Анна.

Нагадаємо, що київська влада розгляне петицію, якщо вона набере 6000 голосів.

Раніше ми писали, що в Києві хочуть закупити нові кабіни фунікулера та провести ремонт станції.

Фото: Українські Новини