Внаслідок ворожого обстрілу тимчасово змінено роботу двох тролейбусних маршрутів, перекрито вулицю

У Києві зранку 25 березня пролунала серія вибухів майже одразу після оголошення повітряної тривоги. Відбулася атака балістикою. Внаслідок цього тимчасово змінено роботу двох тролейбусних маршрутів.

Про це повідомляє КМДА.

Змінили маршрут такі тролейбуси:

тролейбуси маршруту №15 курсують від ст. м. “Палац спорту” до зупинки “Ботанічний сад”;

тролейбуси маршруту №38 курсують від зупинки “Національний музей історії України у Другій світовій війні” до зупинки “Ботанічний сад”.

Також для ліквідації наслідків атаки перекрито вулицю Михайла Бойчука.

Раніше ми писали, що росія зранку атакувала Київ балістикою: пошкоджені будинки у різних районах, є потерпілі.

Фото: з відкритих джерел