росія зранку атакувала Київ балістикою: пошкоджені будинки у різних районах, є потерпілі

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Валерія Гуржий
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У понеділок зранку росія атакувала балістикою Київ. Перші вибухи пролунали вже під час повітряної тривоги. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження у різних районах міста.

Про це повідомили у КМВА.

Всього тривога у місті тривала 34 хвилин - о 10:29 повітряну тривогу оголосили, а о 11:30 дали відбій. Перші вибухи пролунали вже о 10:30.

Відомо, що у Голосіївському районі уламки ракети впали у лісосмузі, у Печерському районі внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю без подальшого горіння. Як повідомив голова Дарницької райнної адміністрації Києва Микола Калашник, на Осокорках уламок ракети пошкодив приватний будинок. Також у Солом'янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок.

За даними міського головм Віталія Кличка, на даний момент відомо про сімох потерпілих. П'ятьом людям медики надали допомогу на місці, а двох інших, серед яких 16-річна дівчина - госпіталізували.

Тим часом у Повітряних Силах повідомили про збиття двох балістичних ракет над Києвом.

Нагадаємо, що росія атакувала Київ менше тижня тому - 21 березня. Тоді внаслідок ранкової ракетної атаки було пошкоджено підприємство "Київхліб", склад магазину "Розетка", Свято-Миколаївський храм ПЦУ на Татарці, артцентр "Я Галерея" та кіностудію Pronto Film.

Фото: Микола Калашник, Національна поліція, ДСНС України

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Опубліковано: 25 березня 2024
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