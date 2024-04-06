У Києві вже півроку не працюють QR-коди з мапою укриттів на зупинках громадського транспорту
У Києві на зупинках громадського транспорту розміщені таблички з QR-кодами. Скануючи їх, пасажири можуть отримати доступ до карти найближчих укриттів. Однак, ці коди перестали працювати майже одразу після їх встановлення.
Про це повідомив учасник спільноти “Пасажири Києва”, транспортний аналітик Олександр Гречко.
За його словами лінк по QR-коду не працює з 16 серпня 2023 року.
“Ці абияк зроблені картонки ніхто з КМДА не замінив на щось зрозуміле чи бодай виправив так, щоб після сканування коду дійсно відкривалась мапа укриттів”, — зазначив Олександр Гречко.
Раніше ми писали, що Київ закупить 85 нових турецьких автобусів.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 06 квітня 2024
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