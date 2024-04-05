Київ закупить 85 нових турецьких автобусів

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Анна Григораш
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КП "Київпастранс" уклав договір з турецькою Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. про купівлю нових автобусів в рамках кредиту ЄІБ.

Згідно з тендером, перша партія автобусів має надійти вже за 8 місяців після сплати авансу, а вся партія не пізніше ніж за 22 місяці.

Кількість автобусів не вказується, втім, у ЗМІ раніше повідомлялось, що мова йде про 85 одиниць. Вартість договору складе € 18 591 017,25.

Видання AllTransUA зазначає, що найбільш імовірно, що Києву будуть поставлені автобуси Anadolu Isuzu Citiport 12. У 2017 році компанія Anadolu Isuzu надсилала до України декілька демонстраційних зразків, які подорожували різними містами. Окрім того, їх активно купують сусідні країни.

Оголошення тендеру відбулось ще в березні 2021 року. З початком повномасштабної війни в Україні оцінку пропозицій призупинили, а процеси по тендеру відновились лише в 2023 році. Всього у торгах брали участь два учасники, другим була компанія Otokar.

Раніше ми писали, що у київському метро почав курсувати ще один потяг із Варшави.


Фото: Dmytro Bondar

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Опубліковано: 05 квітня 2024
транспорт
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