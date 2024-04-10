Активісти просять захистити “Тарілку”, впритул до якої зводять ТРЦ Ocean Mall

Активісти закликають захистити “Тарілку”, впритул до якої зводять ТРЦ Ocean Mall. Фото будівництва оприлюднив режисер стрічки “Нескінченність за Флоріаном” Олексій Радинський.

“Ocean Mall зводять стінка до стінки. Від пам'ятко-охоронної зоні (за будівлею) вже нічого не залишилось”, – пише Радинський.

У коментарях під дописом режисера про будівництво пишуть активісти. Вони закликають зберегти памʼятку і провести публічний міжфаховий “круглий стіл” за участю представників культурної сфери, менеджменту та державних установ.

Нагадаємо, що ТРЦ Ocean Mall зводять поруч із будівлею Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації. Ділянку там придбали ще у 2012 році. Забудовник має дозвіл на будівництво і використання частини “Тарілки” на 20 років, одна лише за умови реставрації модерністської споруди.

Активісти переймаються, що ситуація із прибудинковою територією між будівлею інституту та Ocean Mall досі залишається невирішеною. Буферну зону біля пам'ятки, куди забудовникам заборонено втручатися, так і не визначили.

Раніше ми писали, що забудовник Вагіф Алієв повідомив, що ТРЦ Ocean Mall біля “Тарілки” на Либідській площі планують відкрити 1 вересня 2024 року.

Фото: Олексій Радинський; SaveKyivModernism