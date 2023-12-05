ТРЦ Ocean Mall біля «Тарілки» на Либідській хочуть відкрити 1 вересня 2024 року

ТРЦ Ocean Mall біля «Тарілки» на Либідській площі планують відкрити 1 вересня 2024 року.

Про це забудовник і засновник групи компанії «Мандарин Плаза» Вагіф Алієв повідомив в інтерв’ю Forbes.

Наразі Ocean Mall перебуває в процесі будівництва. Там планують відкрити H&M, Zara та IKEA.

До того ж у планах Алієва — поєднати Ocean Plaza з 210 000 кв. м Ocean Mall. Забудовник збирається викупити ТРЦ Ocean Plaza у 2024 році.

«ТРЦ Ocean Plaza буде на аукціоні. Ми братимемо участь та впевнені, що його купимо», — заявив він.

ТРЦ загальною площею 300 000 кв. м., який має об’єднати 800 магазинів, планували відкрити ще з 2018 року. Терміни запуску переносили через різні причини, зокрема через пандемію COVID–19 і повномасштабне вторгненням росії.

ТРЦ зводять поруч із будівлею Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації. Забудовник має дозвіл на будівництво і використання частини будівлі на 20 років, одна лише за умови реставрації модерністської «Тарілки». До того ж проєкт має затвердити архітектор будівлі — Флоріан Юр’єв.

Раніше ми писали, що «Епіцентр» відкриє ТРЦ у Бучі, зруйнований росіянами: там буде 10 ресторанів.

Візуалізації: NAI Ukraine