Будівництво метро на Виноградар: з генпідрядника стягнули 139 млн гривень

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Валерія Гуржий
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Суд стягнув з підрядної організації, яка займалася будівництвом метро на Виноградар 139 млн гривень, які вона отримала з депозиту.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що комерційна структура всупереч законодавству поклала гроші на депозит, отримані з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар. Таким чином компанія заробила відсотки в сумі понад 139 млн гривень.

Раніше ми писали, що Київський метрополітен розірвав з «Київметробудом» договір щодо будівництва метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Нагадаємо, що начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський повідомляв, що будівництво метро на Виноградар відновлять після коригування проєкту та зміни підрядника.

Фото: Київ FM

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Опубліковано: 26 квітня 2024
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