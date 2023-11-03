Начальник метрополітену розповів, коли відновиться будівництво метро на Виноградар

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Валерія Гуржий
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Будівництво метро на Виноградар відновлять після коригування проєкту та зміни підрядника.

Про це розповів начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський, пише "Твоє місто".

Зазначається, що з початку війни будівництво було зупинене, адже не було можливості працювати на об’єкті. З початку 2023 року підрядник відновив роботи на відкритій ділянці — у котлованах, щоби усунути загрозу сповзання ґрунту.

"Підрядник зробив кріплення котловану й на сьогодні роботи не проводяться тому, що йде коригування проєкту. Крім того, будуть оголошені нові торги на визначення нового підрядника, адже нинішній договір не буде дійсним після коригування проєкту. От після цього ми відновимо будівництво», - сказав він.

Брагінський також додав, що на терміни будівництва впливає війна, відсутність коштів, відсутність більшості будівельників, що мобілізовані до лав ЗСУ.

«Метро буде побудоване з гарантією у 100 відсотків, але воно буде тоді, коли пройде коригування, експертиза й коли підрядник зможе відновити роботи», - додав Брагінський.

Раніше ми писали, що Київська міська прокуратура через суд вимагає стягнути з генпідрядника будівництва метро на Виноградар ще 79 млн грн фінансових санкцій.

А перед тим Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію столичної прокуратури про стягнення з генпідрядника будівництва понад 139 млн грн до столичного бюджету. Слідство встановило, що компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету, які виділили на фінансування лінії метро від станції Сирець до житлового масиву Виноградар.

Фото: КП «Київський метрополітен»

Опубліковано: 03 листопада 2023
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