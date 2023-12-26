Метрополітен розірвав договір з "Київметробудом" щодо будівництва метро на Виноградар

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Валерія Гуржий
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Київський метрополітен розірвав з «Київметробудом» договір щодо будівництва метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Про це повідомили Пасажири Києва.

"Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що з виконати їх в строк договору неможливо. Враховуючи це, «Київський метрополітен» відмовляється від зобов’язань у частині виконання будівельних робіт за договором", - пояснюється причина розірвання договору.

Зазначається, що підряднику з урахуванням авансу було перераховано 4 млрд грн. Цей аванс підрядник – Київметробуд - має повернути назад.

Строк дії договору закінчився 11 грудня 2023 року, а підписаний він був у листопаді 2018 року.

Раніше ми писали, що Київська міська прокуратура через суд вимагає стягнути з генпідрядника будівництва метро на Виноградар ще 79 млн грн фінансових санкцій.

А перед тим Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію столичної прокуратури про стягнення з генпідрядника будівництва понад 139 млн грн до столичного бюджету. Слідство встановило, що компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету, які виділили на фінансування лінії метро від станції Сирець до житлового масиву Виноградар.

Також начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський повідомляв, що будівництво метро на Виноградар відновлять після коригування проєкту та зміни підрядника.

Фото: Київ FM

Як думаєте метро на Виноградар коли-небудь взагалі побудують?
Опубліковано: 26 грудня 2023
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