На Почайні замість знесених МАФів встановили зупинку-МАФ

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Наталія Габрух
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Біля станції метро “Почайна” встановили зупинку з вбудованим приміщенням для торгівлі. Повідомлення про оренду кіоску з’явилося на сайтах оголошень.

Про це пише “Хмарочос”.

У лютому фахівці КП "Київблагоустрій" демонтували на цьому місці МАФи, пояснюючи, що вони загороджували прохід до метро. Деякі з МАФів стояли на цьому місці понад 25 років.

В оголошенні кіоск пропонують орендувати для продажу квітів, зоотоварів, кави, овочів, продовольчих товарів, обміну валют тощо. Заборонено продавати тютюн, шаурму та алкоголь. Вартість оренди — 40 000 грн на місяць.

Фото: “Хмарочос”

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Опубліковано: 10 червня 2024
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