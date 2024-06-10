На Почайні замість знесених МАФів встановили зупинку-МАФ

Біля станції метро “Почайна” встановили зупинку з вбудованим приміщенням для торгівлі. Повідомлення про оренду кіоску з’явилося на сайтах оголошень.

Про це пише “Хмарочос”.

У лютому фахівці КП "Київблагоустрій" демонтували на цьому місці МАФи , пояснюючи, що вони загороджували прохід до метро. Деякі з МАФів стояли на цьому місці понад 25 років.

В оголошенні кіоск пропонують орендувати для продажу квітів, зоотоварів, кави, овочів, продовольчих товарів, обміну валют тощо. Заборонено продавати тютюн, шаурму та алкоголь. Вартість оренди — 40 000 грн на місяць.

Фото: “Хмарочос”