Біля станцій метро "Почайна" й "Мінська" демонтували понад 60 МАФів та наметів

Фахівці КП "Київблагоустрій" демонтували понад 60 незаконних кіосків і наметів біля станцій метро "Почайна" й "Мінська".

Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва.

У відомстві пояснили, що кіоски демонтують, щоб усунути перешкоди на шляху евакуації людей до станцій метро, які під час війни є укриттями.

Нагадаємо, що вже відбулися демонтажі тимчасових споруд біля станцій метро "Лук’янівська", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут", "Житомирська", "Звіринецька", "Берестейська", "Героїв Дніпра" та "Шулявська".

Раніше ми писали, що зранку 13 лютого розпочали демонтаж МАФів біля метро "Почайна", які знаходились на цьому місці більше 25 років.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва