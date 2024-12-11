20-метрову незаконну вивіску демонтували в Голосіївському районі
20-метрову рекламну вивіску демонтували з фасаду будинку в Голосіївському районі.
Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА.
Вивіска перекривала огляд із вікон квартир, тому місцеві мешканці звернулися зі скаргами до міської влади.
Конструкція, яка складалася з п’яти частин, належала кільком власникам магазинів. Однак дозвільної документації на її розміщення вони не мали.
За інформацією КМДА, загалом з початку грудня в столиці демонтували понад 350 незаконних рекламних конструкцій.
Фото: КМДА
Опубліковано: 11 грудня 2024