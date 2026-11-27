20 грудня в Києві відбудеться музична подія «Різдво з FUSION JAMS», на якій сучасні українські артисти виконають колядки та щедрівки в нових аранжуваннях. Цьогорічну програму готують під кураторством співачки та фольклористки Марії Квітки, повідомили БЖ в команді.

Серед перших оголошених учасників — IVAN LIULENOV і NAZVA. До них долучаться резиденти FUSION JAMS, інструментальні гурти Hyphen Dash і Sigmund Friends, а також Maryan Karpinskyi Experience й Oleksandr Mashovets. Повний список артистів організатори оголосять пізніше.

Марія Квітка, переможниця 12-го сезону «Голосу країни», добирає для музикантів колядки та щедрівки з різних історико-етнографічних регіонів України. До програми увійдуть і маловідомі пісні, частину яких вона записала під час фольклорних експедицій. На концерті вони прозвучать у нових версіях завдяки співпраці сучасних артистів з інструментальними гуртами.

«Мені цікаво, як давні пісні можуть взаємодіяти із сучасними музичними формами та набувати нового звучання. Я мрію, щоб ці пісні продовжували своє життя й надалі передавалися з покоління в покоління», — розповідає Марія Квітка.

Окрім концертів, на гостей чекатимуть фудкорти, напої, святковий мерч і благодійна лотерея. Простір прикрасять різдвяними декораціями від команди «ДепДекор», яка також співпрацює з фестивалем «Леся Квартиринка». Організатори заохочують гостей приходити в традиційному українському вбранні.

Під час заходу збиратимуть кошти для AZOV.ONE, бригади НГУ «Буревій» та ініціативи Behind Blue Eyes, яка готує подарунки дітям із прифронтових територій. За інформацією організаторів, від заснування у 2019 році спільнота FUSION JAMS провела понад 100 подій, залучила понад 600 музикантів і зібрала більш як 7 мільйонів гривень на благодійність.