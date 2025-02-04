На Сагайдачного демонтували понад 50 незаконних вивісок: фото до і після

На вулиці Сагайдачного демонтували 53 рекламні конструкції та вивіски, які були розміщені з порушенням правил.

Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА та КП "Київреклама".

Вивіски не лише псували вигляд історичних будівель, а й створювали візуальний безлад у центральній частині міста.

Особливу увагу привернув великий чорний рекламний короб площею понад 20 кв. м, який закривав фасад унікального прибуткового будинку – пам’ятки архітектури. Конструкцію повністю демонтували, а власників зобов’язали привести будівлю до належного вигляду.

Водночас у КМДА відзначили, що чимало підприємців вже свідомо дотримуються дизайн-коду міста, встановлюючи естетично оформлені вивіски.

Фото: Управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама"