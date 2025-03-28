Стадіон “Старт” можуть визнати пам’яткою через радянський міф про “матч смерті”

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Ірина Маймур
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Стадіон “Старт” на вулиці Шолуденка, 28/4 можуть внести до реєстру об’єктів культурної спадщини.

Відповідну документацію схвалила консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

За словами представників ради, стадіон має отримати статус пам’ятки, бо:

  • у Шевченківському районі немає аналогічного простору, де мешканці могли б займатися спортом, гуляти з дітьми або проводити час на свіжому повітрі;
  • стадіон став символічним місцем через “легендарний матч смерті” у 1942 році, що став “символом незламності та мужності київських футболістів”.

Йдеться про гру, яка відбулася в окупованому Києві між українською командою “Старт”, сформованою з гравців “Динамо” та “Локомотива”, і німецькою командою “Флакельф”. “Старт” двічі переміг німців — 5:1 та 5:3. А вже після наступного матчу проти іншої команди — “Рух” — частину українських гравців заарештували. Згодом чотирьох із них розстріляли.

Радянська версія стверджувала, що футболісти загинули через відмову програти. Однак історики ставлять це під сумнів. Як зазначає дослідник історії футболу в роки німецької окупації, історик Володимир Гінда, хоч кілька футболістів і справді були страчені, це сталося пізніше і з інших причин — зокрема через зв’язки з НКВС.

Фото: Revontulet (Wikimedia Commons)

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Опубліковано: 28 березня 2025
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