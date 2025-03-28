На Печерську хотіли звести багатоповерхівку на місці пункту вторсировини

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Ірина Маймур
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На вулиці Катерини Білокур на Печерську хотіли збудувати багатоповерхівку замість пункту приймання вторсировини.

Прокуратура зупинила спробу незаконного будівництва, повідомили у відомстві.

Забудовники намагались отримати в оренду землю площею майже 15 соток, розташовану біля історичної забудови 1949–1954 років. Для цього вони незаконно оформили право власності на будівлю, використовуючи підроблені документи.

Йдеться про ділянку в межах “Історичного ландшафту Київських гір і долини річки Дніпро”, що має охоронний статус. Згідно з документами, на її місці планували побудувати житловий комплекс із торговельними приміщеннями.

Печерська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду Києва, який скасував право власності на будівлю. Таким чином забудову історичної території вдалося зупинити.

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 28 березня 2025
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