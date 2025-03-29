На площі Українських Героїв і прилеглих вулицях прибрали сотні незаконних вивісок: фото
З 10 по 21 березня у Києві прибрали 983 рекламні конструкції, встановлені з порушеннями.
Найбільше незаконної реклами демонтували на площі Українських Героїв і прилеглих вулицях, повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА.
На самій площі демонтували понад 215 конструкцій, зокрема 36 — у підземному переході.
Ще 179 носіїв прибрали на вулицях Євгена Чикаленка, Великій Васильківській, Павла Скоропадського та Рогнідинській.
Роботи виконували демонтажні бригади КП “Київреклама”. Цього місяця вони також працювали в інших районах столиці, де прибирали незаконні вивіски з фасадів, парканів, а також штендери та тумби.
Фото: КМДА
Опубліковано: 29 березня 2025
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