На площі Українських Героїв і прилеглих вулицях прибрали сотні незаконних вивісок: фото

З 10 по 21 березня у Києві прибрали 983 рекламні конструкції, встановлені з порушеннями.

Найбільше незаконної реклами демонтували на площі Українських Героїв і прилеглих вулицях, повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА.

На самій площі демонтували понад 215 конструкцій, зокрема 36 — у підземному переході.

Ще 179 носіїв прибрали на вулицях Євгена Чикаленка, Великій Васильківській, Павла Скоропадського та Рогнідинській.

Роботи виконували демонтажні бригади КП “Київреклама”. Цього місяця вони також працювали в інших районах столиці, де прибирали незаконні вивіски з фасадів, парканів, а також штендери та тумби.

Фото: КМДА