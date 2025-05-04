ТРЦ Dream на Оболоні постраждав внаслідок атаки дронів: що відомо

523
Валерія Гуржий
share share

Внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ постраждали житлові будинки, автомобілі та ТРЦ Dream.

Про це повідомив начальник Оболонської районної державної адмінстрації Кирило Фесик.

Вже завершуються слідчо-оперативні дії та розпочинається прибирання вулиць і прибудинкових територій. Він додав, що о 12:00 на 3-му поверсі районної адміністрації чекають всіх тих, чиє майно постраждало внаслідок обстрілу.

У ТРЦ Dream повідомили, що попри обстріл частина магазинів працює, а саме: Сільпо, Фокстрот, Comfy, Jysk, фітнес-клуб Sport Life, Будинок іграшок, Антошка, Tefal, OS 9, Black and Yellow.

Окрім Оболонського району, уламки дронів також впали у Шевченківському та Святошинському районах. Наразі відомо, що постраждало 11 людей, серед них 2 дітей.

Фото: Фото: REUTERS/Thomas Peter, ДСНС Київ, We Ukraine TV

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 04 травня 2025
share share
У Києві відкрили єдину в Україні робочу камеру-обскуру, у якій відвідувачі можуть робити фото У Києві відкрили єдину в Україні робочу камеру-обскуру, у якій відвідувачі можуть робити фото Музей авангарду розмістять в історичній будівлі на Липках Музей авангарду розмістять в історичній будівлі на Липках USB-розетки та міні-перегородки для приватності: дивіться, як виглядають нові плацкартні вагони Укрзалізниці USB-розетки та міні-перегородки для приватності: дивіться, як виглядають нові плацкартні вагони Укрзалізниці Найкращі ноутбуки для роботи та навчання у 2025 році Найкращі ноутбуки для роботи та навчання у 2025 році
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.