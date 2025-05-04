ТРЦ Dream на Оболоні постраждав внаслідок атаки дронів: що відомо

Внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ постраждали житлові будинки, автомобілі та ТРЦ Dream.

Про це повідомив начальник Оболонської районної державної адмінстрації Кирило Фесик.

Вже завершуються слідчо-оперативні дії та розпочинається прибирання вулиць і прибудинкових територій. Він додав, що о 12:00 на 3-му поверсі районної адміністрації чекають всіх тих, чиє майно постраждало внаслідок обстрілу.

У ТРЦ Dream повідомили, що попри обстріл частина магазинів працює, а саме: Сільпо, Фокстрот, Comfy, Jysk, фітнес-клуб Sport Life, Будинок іграшок, Антошка, Tefal, OS 9, Black and Yellow.

Окрім Оболонського району, уламки дронів також впали у Шевченківському та Святошинському районах. Наразі відомо, що постраждало 11 людей, серед них 2 дітей.

Фото: Фото: REUTERS/Thomas Peter, ДСНС Київ, We Ukraine TV