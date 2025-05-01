У Дарницькому районі вибухнули касетні боєприпаси після атаки "шахедів": постраждала жінка

У Дарницькому районі прозвучав вибух на даху житлового будинку і ще 10 вибухів у лісопарковій зоні.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Внаслідок чого частково пошкоджена покрівля на даху. Також поранення отримала літня жінка. На місці працювали сапери, рятувальники та медики. Наряди поліції забезпечували охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб.

Ймовірно, вибухнули касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БпЛА, але сказати точно можна буде після проведення спеціальної експертизи.

Також в Оболонській районній адміністрації попередили, що внаслідок нічної атаки БпЛА в Оболонському районі можуть бути вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані на території району.

Спеціалісти вкотре закликають при виявленні підозрілих предметів, не наближатися до них і не торкатися, а негайно телефонувати за номером "101", позначити місце знахідки та дочекатися приїзду фахівців.