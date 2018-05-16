Близько 10 років тому велосипедисти з Троєщини вирішили власними силами облаштувати дьорт-парк, екстремальну трасу для катання на BMX і MTB, призначених для трюкової їзди. Незважаючи на те, що майданчик знаходиться на околицях Києва, сюди з'їжджаються велосипедисти з різних районів. А на фестивалі та змагання приїздять навіть з інших міст.

Про те, як створити дьорт-парк на Троєщині і не дати місцевим жителям його знищити, розповів один із засновників проекту STroyka Сергій Васерук.