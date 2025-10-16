Укриття у Дніпрі отримало міжнародну відзнаку Red Dot Design Award

461
Ірина Маймур
Смартукриття CLUST SPACE Dnipro при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара отримало відзнаку Red Dot Design Award 2025 у категорії Interior Architecture & Interior Design. Це одна з найпрестижніших міжнародних нагород у сфері дизайну.

Проєкт реалізували архітектори Павло Пекер, Анастасія Конотопенко та Олена Овчар. Ініціатором виступив підприємець і засновник венчурного білдера CLUST Руслан Тимофеєв.

Простір відкрили у лютому 2025 року. Загальна площа укриття становить 550 м², одночасно воно може прийняти до 350 людей.

CLUST SPACE Dnipro поєднує функції бомбосховища та коворкінгу: тут є зони для навчання, роботи, відпочинку й зустрічей. Простір обладнано сучасною вентиляцією, шумоізоляцією, меблями та технікою, які відповідають вимогам ДСНС.

Це укриття стало другим проєктом ініціативи CLUST зі створення смартсховищ для університетів України. Перший простір відкрили у Науково-технічній бібліотеці КПІ в Києві. Наступний облаштовують в Одеському національному університеті імені І. Мечникова.

Red Dot Design Award — міжнародна премія у сфері дизайну, яка щороку відзначає найкращі архітектурні, продуктові та комунікаційні рішення.

Фото: CLUST

Опубліковано: 16 жовтня 2025
