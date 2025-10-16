Сумку Hermès, яку Серж Генсбур подарував Джейн Біркін, продадуть на аукціоні

Аукціонний дім Christie’s виставив на продаж сумку Hermès Haut à Courroies (HAC), що належала Джейн Біркін та її коханому, французькому музиканту Сержу Генсбуру. Саме ця модель стала попередницею легендарної Birkin, яка згодом отримала ім’я співачки, повідомляє пресслужба Christie’s.

HAC — одна з перших моделей Hermès, створена ще у 1892 році як функціональна сумка для перевезення кінної амуніції. З часом вона перетворилася на статусний дорожній аксесуар, відомий серед поціновувачів класичного дизайну Hermès.

У 1970-х Генсбур часто подорожував з цією сумкою між Парижем і Лондоном, і саме він подарував HAC Біркін на початку їхніх 12-річних стосунків. Аксесуар став її постійним супутником у подорожах до того, як Hermès створив культову модель Birkin у 1984 році.

Джейн називала HAC «Birkin, тільки в чотири рази більша». Характерні елементи дизайну Birkin — подвійні ручки, ремінці, ключниця-клошетт та ручні техніки пошиття — походять саме від моделі Haut à Courroies.

Ця сумка має і благодійну історію: у 2019 році Джейн Біркін пожертвувала її на аукціон на користь організації «Лікарі світу». Тепер аксесуар виставляють на продаж вдруге. Аукціон відбудеться на торгах Handbags & Accessories у Парижі 6 листопада.

Фото: Christie’s