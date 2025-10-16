Помер ресторатор Ігор Сухомлин

Український ресторатор і підприємець Ігор Сухомлин помер 14 жовтня у віці 53 років. Про це повідомила його дружина Христина Сухомлин у фейсбуці.

«Він боровся до останнього, але хвороба перемогла. Ігор пішов у спокої, без болю в оточенні найближчих людей», — написала вона.

Кремація відбудеться в Мюнхені, де він лікувався, а прах буде поховано у Барселоні.

Ігор Сухомлин. Фото: www.facebook.com/i.sukhomlyn

Ігор Сухомлин народився 19 квітня 1972 року у Чернігові. Свій трудовий шлях він починав із робітничих професій — працював токарем, двірником і сторожем. На початку 90-х він займався організацією театральних вистав, а у 1995 році заснував рекламне агентство, яке пізніше перевіз до Києва.

У 2007 році разом із партнерами відкрив свій перший ресторан «Велюров» і паб Varenik's. Згодом заснував кондитерську «Шарлотка» та мережу кав'ярень «Чашка», яка відкрилася у Чернігові та Києві. Загалом він долучився до відкриття майже двох десятків закладів у Києві, Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові.

Також йому належали варенична «Балувана Галя», хінкальна «Буба», піцерія Mimosa Brooklyn Pizza (з франшизами у Таллінні та Варшаві) та ресторан «Рута» у Мюнхені.

Окрім дружини, у нього залишилися двоє синів і донька.