Фонд Вів'єн Вествуд випустив футболки з культовими принтами дизайнерки

Фонд Вів’єн Вествуд випустив лімітовану колекцію футболок, створених на основі архівних дизайнів легендарної дизайнерки. Цей проєкт став останньою роботою, над якою Вествуд працювала за життя, пише Dazed.

Нова колекція складається з п'яти лімітованих футболок. Її представила онука дизайнерки, модель та активістка Кора Корре, яка після смерті Вів’єн Вествуд у 2022 році очолила некомерційну організацію Vivienne Westwood Foundation.

У лінійці представлені знакові мотиви з архіву Вествуд, зокрема ведмедики, ковбої, сатир із написом Buy Less («Купуй менше»), а також культовий дизайн із принтом оголених грудей. Колекцію зняв фотограф Нік Найт, а серед моделей були Кейт Мосс, Колін Джонс та учасники постпанк-гурту Fontaines D.C.

Мета проєкту — підтримати як сам фонд, так і благодійні організації, що займаються важливими соціальними питаннями, зокрема підтримкою постраждалих у зонах конфлікту, допомогою безхатькам та боротьбою за права ЛГБТК+. Футболки доступні на сайті фонду за ціною £150.

Вів'єн Вествуд — британська дизайнерка, яку вважають однією з найвпливовіших фігур в історії моди. Вона була відома як «хрещена мати панку», ввівши в моду стилістику рваного одягу, шпильок і провокаційних написів у 1970-х разом із менеджером Sex Pistols Малкольмом Маклареном. Вествуд також була затятою активісткою, яка використовувала свої покази та колекції для привернення уваги до глобальних проблем, таких як кліматична криза, забруднення довкілля та боротьба проти капіталізму.