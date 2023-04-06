Скільки Київ втратив через безоплатне паркування

Безкоштовне паркування обходиться Києву близько у 350 000 гривень, які недоотримує міський бюджет щодня, повідомляє «Суспільне», посилаючись на джерела в КМДА.

Безкоштовне паркування на муніципальних майданчиках тимчасово ввели 4 квітня через несвоєчасне підписання договору для проведення платежів від керівництва «Київтранспарксервісу».

Планове надходження до бюджету за оплату паркування через мобільний застосунок має становити 121 мільйон гривень у 2023 році, тобто близько 10 мільйонів на місяць, але ці кошти Київ не отримує.

У КМДА зазначають, що паркування тимчасово зробили безоплатним через «завершення юридичних процедур, повʼязаних з оновленням договорів».

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Фото: з відкритих джерел