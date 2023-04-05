Навіщо на Оболоні будують трирівневий паркінг на 720 місць: пояснюють у КМДА

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Анна Григораш
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Трирівневий паркінг на 720 автівок на вулиці Прирічній на Оболоні побудують у рамках облаштування великої рекреаційної зони.

Про це йдеться у пресрелізі КМДА.

“Паркінг буде об’єктом подвійного призначення, його підземна частина слугуватиме укриттям під час повітряної тривоги. Паркінг буде підземно-наземним – таким, як побудували в столичному зоопарку. Паркінг збудують у рамках облаштування великої рекреаційної зони, у яку увійде парк "Наталка”, набережна та острів Оболонський. Аби відвідувачі змогли залишити свої автівки та за потреби мали доступ до укриття”, – пояснюють у КМДА.

Загальна площа паркінгу складе 10 120 кв. м, площа приміщень подвійного використання – 2 360 кв. м. Проєкт передбачає створення безбар’єрного середовища – тобто доступ до нього матимуть маломобільні групи населення.

Раніше місцеві мешканці помітили вирубку дерев на вулиці Прирічній, поряд з ділянкою, де планують побудувати парковку на 700 паркомісць. Вони виступають за створення на цьому місці парку.

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що на Оболоні до кінця року завершать зведення пішохідного мосту та облаштування острову Оболонський. Саме для комфорту гостей цієї рекреаціної зони, за його словами, в іншому кінці набережної збудують паркінг на Прирічній. На його будівництво з бюджету Києва виділять 120 мільйонів гривень.

Фото: Віталій Кличко

Опубліковано: 05 квітня 2023
Оболонь Оболонська Набережна Прирічна
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