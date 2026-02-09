«Буремний перевал», «Гамнет» та новий Джармуш: 10 прем’єр лютого

«Любов, що не зникає»

Дата виходу: 5 лютого

Режисер: Глінур Палмасон



«Любов, що не зникає» може видатися документальним фільмом, хоча насправді це не так: споглядання історії однієї ісландської родини протягом року, неспішний темп, буденні замальовки, від яких заради динаміки часто відмовляється ігрове кіно.

Режисер і митець Глінур Палмасон, автор стрічок «Земля Бога» та «Зимові брати», зняв просте й світле кіно про рибалку Магнуса і художницю Анну, які попри розлучення виховують трьох дітей у віддаленому селищі. «Любов» — показово мінімалістичний фільм: тут є один тихий конфлікт, повсякдення і п’ятеро людей, які щодня дивляться в бік моря та сонця. Інколи цього достатньо.

«Буремний перевал»

Дата виходу: 11 лютого

Режисерка: Еміралд Фіннелл



«Буремний перевал» Емілі Бронте 1847 року розповідав про красиве кохання на тлі не дуже красивих йоркширських боліт. Роман Бронте виділявся серед доволі чемної літератури про шлюб і етикет залицянь у консервативній Британії — як-не-як йшлося про заборонене кохання Кетрін Ерншоу та її зведеного брата Гіткліфа. Проте постановниця фільму Еміралд Фіннелл обіцяє ще радикальніше прочитання книги.

«Всі відтінки спокуси»

Дата виходу: 12 лютого

Режисерка: Ірина Громозда



Ще одна ну майже вікторіанська історія: кінець ХІХ століття, готичний маєток, прохані вечори та бали, тільки не в Британії, а в Лембергу. Амелія Крижевська-Зег, донька винахідника гасової лампи Йогана Зега, разом з чоловіком повертається з весільної подорожі до дому недавно спочилого батька. На одному з вечорів подружжя знайомиться із психіатром Томашем Крижевським — і так лемберзько-вікторіанський історичний фільм перетворюється на еротичний трилер.

«Цап-забивайло»

Дата виходу: 12 лютого

Режисери: Тайрі Ділліхей, Адам Розетт



Вілл мріє прорватися у вищу лігу звіроболу, але, потрапивши до професійної команди, він — худорлявий і низький козлик посеред зоопарку з носорогів та коней — здається аутсайдером. Проте швидко доводить: характер і наполегливість важливіші за м’язи. Вийшло щось на межі між байопіком, спортивною драмою і комедією: якби «Звірополіс» схрестили з NBA.

«Раптус»

Дата виходу: 12 лютого

Режисер: Беннет Де Брабандере



Сара Еванс пережила напад злочинця в парку, але рік терапії не дає результатів. Її психотерапевт радить щось більш експериментальне — пройти курс з андроїдом, спеціально створеним для психологічної реабілітації. Спершу машина допомагає Сарі відновити події того дня, але поступово межа між терапією і ретравматизацією стирається, а стосунки з Раптусом набувають тривожного характеру.

«Злочин 101»

Дата виходу: 12 лютого

Режисер: Барт Лейтон



По трасі 101, що з’єднує західні регіони США з півдня на північ, гримить серія злочинів: тут регулярно викрадають коштовності. Поліція певна, що за цим стоять наркокартелі, хоча детектив Лу Любезник переконаний: у всіх пограбуваннях помітний почерк одного висококваліфікованого злодія.

«Гамнет»

Дата виходу: 19 лютого

Режисерка: Хлої Чжао



1580-ті роки, Англія охоплена спалахом чуми. Подружжя Шекспірів щойно втратило 11-річного сина Гамнета. Там, де більшість режисерів не втрималися б, щоб зосередитися на переживанні цієї смерті драматургом, режисерка Хлоя Джао відводить камеру й направляє її на Шекспірову дружину Агнес. Виходить крихкий, тонкий та тихий фільм про роботу трауру людини, яка часто залишається в тіні відомого чоловіка.

За роль Агнес Джессі Баклі вже отримала «Золотий глобус» і тепер очікує на «Оскар».

«Жах»

Дата виходу: 20 лютого

Режисерка: Наташа Кермані



Джон Сноу та Санса Старк знову разом, тільки зараз актори з «Гри престолів» відіграватимуть у готичному горорі. XV століття, Англія розривається від Війни Червоної та Білої троянд, Енн і її свекруха Морвен ведуть усамітнене життя. Скоро до рідних країв прибуває Яго, друг чоловіка Енн, який не повернувся з війни. І з цією новиною життя жінок змінюється.

«Останній Прометей Донбасу»

Дата виходу: 26 лютого

Режисер: Антон Штука

Курахівська ТЕС розташовувалася всього за десять кілометрів від лінії фронту, і кожен її запуск ставав прямим ризиком. Попри небезпеку, працівники залишалися на місцях до повного знищення ключових елементів станції. У листопаді 2024 року ТЕС було захоплено, проте перед цим документаліст Антон Штука встиг зібрати свій матеріал. Його вистачило на картину, що прославляє людей, які попри ризик приносили світло іншим.

«Батько мати сестра брат»

Дата виходу: 26 лютого

Режисер: Джим Джармуш

Меланхолійна комедія з трьох історій, присвячених батьку, матері й брату із сестрою — і всі про складні стосунки й про те, як важко наздогнати втрачене, коли батьки виходять на пенсію, а молодь занадто зайнята власним життям. Новий фільм Джима Джармуша вже потрапив до переліків найкращих стрічок 2025 року за версіями BBC та Sight & Sound.