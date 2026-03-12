«Гамнет», «Кутюр» та «Гострі картузи»: 12 фільмів березня

Від космічної місії з Раяном Ґослінґом і повернення Томмі Шелбі — до нової інтерпретації «Франкенштейна» від Меґґі Джилленгол та закулісся Тижня моди: БЖ розповідає, що дивитися в березні.

«Мавка: Справжній міф»

Дата виходу: 1 березня

Режисерка: Катерина Царик

Романтичне фентезі про неможливе кохання, де оживають істоти з української міфології. Під час Русалчиного тижня, коли мавки та русалки виходять із Темного озера, до лісу в експедицію приїздить група студентів-біологів. Один із них, Лук’ян, випадково знайомиться з Мавкою, не підозрюючи, ким вона є насправді і скільки випробувань на нього чекає.

«Гамнет»

Дата виходу: 5 березня

Режисерка: Хлої Чжао

Історична драма Хлої Чжао, знята за романом Меґґі О’Фаррелл, розповідає про життя Вільяма Шекспіра. У центрі сюжету — трагедія, що змінила його родину і, ймовірно, вплинула на появу однієї з найвідоміших п’єс в історії театру. 11-річного сина Шекспіра, Гамнета, забирає «чорна смерть». Його мати Агнес не може ані прийняти цю втрату, ані прожити її до кінця. Тож чоловік-драматург знаходить власний спосіб допомогти їй упоратися з горем — пише п’єсу «Гамлет».

Після прем’єри стрічка стала фестивальним фаворитом: вона здобула приз глядацьких симпатій на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, отримала «Золотий глобус» і зібрала вісім номінацій на «Оскар».

«Кутюр»

Дата виходу: 5 березня

Режисерка: Аліс Вінокур

Нова стрічка французької режисерки Аліс Вінокур занурює глядача в закулісся паризького Тижня моди. Американська режисерка Максін (Анджеліна Джолі) приїздить до Парижа у момент особистої кризи: вона дізнається про серйозний діагноз і намагається зрозуміти, як жити далі. І водночас несподівано зустрічає давнього творчого партнера (Луї Гаррель). Поруч розгортаються історії Ади, моделі з Південного Судану, а також Анжель, візажистки, що працює поза світлом софітів, але добре знає справжнє обличчя гламурної індустрії.

«Наречена!»

Дата виходу: 5 березня

Режисерка: Меґґі Джилленгол

Меґґі Джилленгол пропонує власне прочитання класичної історії Мері Шеллі, переносячи події до Чикаго 1930-х років. Самотній монстр Франкенштейна звертається до талановитої науковиці докторки Юфроніус із проханням створити для нього компаньйонку. Разом вони оживляють молоду жінку, і так на світ з’являється Наречена. Це запускає ланцюг подій, де переплітаються історія кохання, одержимості, насильства та глибоких суспільних змін.

«Таємний агент»



Дата виходу: 12 березня

Режисер: Клебер Мендонса Філью

Кримінальний трилер, що розгортається на тлі бразильського карнавалу, поліцейських рейдів і атмосфери постійного стеження. Поки місто живе святом, науковець Марсело намагається знайти свого сина, щоб разом сховатися від переслідувачів. Тріумф у Каннах, два «Золоті глобуси» та чотири номінації на «Оскар» — фільм, який точно варто додати до списку перегляду.

«Мисливець за спадком»

Дата виходу: 12 березня

Режисер: Джон Паттон Форд

Кримінальна комедія Джона Паттона Форда, натхненна британською класикою «Добрі серця та корони» (1949) Роберта Хамера і Джона Дайтона, розповідає історію Беккета Редфеллоу. Він вирішує повернути родинний статок, у якому колись відмовили його матері. Проблема лише в тому, що між ним і багатомільярдною спадщиною стоять семеро родичів — заможних і самовпевнених людей, які навіть не підозрюють про його існування.

«Спогади про нього»

Дата виходу: 12 березня

Режисерка: Ванесса Касвілл

Екранізація популярного роману Коллін Гувер переносить на великий екран історію про провину, другий шанс і непрості спроби повернути втрачене. Головна героїня, Кенна Ровен, після звільнення з в’язниці повертається до рідного міста, сподіваючись відновити зв’язок з донькою. Але більшість людей навколо не готові прийняти її знов.

«Маестро тенісу»

Дата виходу: 12 березня

Режисер: Андреа Ді Стефано

Кінець 1980-х років, Італія. 13-річний Феліче отримує шанс виступати на національних тенісних турнірах, і його батько вирішує серйозно зайнятися спортивною кар’єрою сина.

Для цього він наймає наставника — харизматичного Рауля Ґатті, чиї методи тренування помітно відрізняються від суворої дисципліни, до якої звик батько хлопця.

«Проєкт “Аве Марія”»

Дата виходу: 19 березня

Режисери: Філ Лорд, Крістофер Міллер

Науково-фантастичний фільм Філа Лорда і Крістофера Міллера за романом Енді Віра «Проєкт “Радуйся, Маріє”». Сценарій написав Дрю Ґоддард, який раніше адаптував інший твір письменника — «Марсіянин». За сюжетом, шкільний учитель Райланд Грейс (Раян Ґослінґ) прокидається на космічному кораблі за світлові роки від Землі. Він нічого не пам’ятає ані про себе, ані про свою місію. Поступово пам’ять повертається, а разом із нею усвідомлення, що саме від нього залежить, чи вдасться людству врятувати Сонце від загадкового згасання.

«Гострі картузи: Безсмертний»

Дата виходу: 20 березня

Режисер: Том Гарпер

Повнометражне продовження британського серіалу «Гострі картузи» розповідає історію родини Шелбі у новому історичному контексті. Події розгортаються в Бірмінгемі 1940 року, коли Європа вже охоплена Другою світовою війною. У ситуації, коли під загрозою опиняються і його сім’я, і майбутнє країни, Томмі Шелбі доводиться ухвалювати важливі рішення.

Сценарій до фільму написав творець серіалу Стівен Найт, а режисером виступив Том Гарпер, який свого часу працював над кількома епізодами телешоу. Тож фанатам «Гострих картузів» приготуватися!

«Піліон»

Дата виходу: 26 березня

Режисер: Гаррі Лайтон

Квір-романтична комедія розповідає про сором’язливого Коліна, життя якого змінюється після знайомства з харизматичним мандрівним байкером Реєм. Колін мало що тямить в мотоциклах та БДСМ, але ж Колін настільки гарячий, що вирішує спробувати і те, і інше, а потім вже розбиратися, чи підходить це йому.

Фільм, заснований на романі Адама Марса-Джонса Box Hill, отримав нагороду за найкращий сценарій у Каннах у секції «Особливий погляд». А головні ролі виконали Александр Скашґорд і Гаррі Меллінг — тож це ще й нагода побачити, як виріс Дадлі Дурсль.

«Гра в хованки: Я йду шукати»

Дата виходу: 26 березня

Режисери: Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Ґіллетт

Продовження горор-хіта «Гра в хованки» повертає глядачів до історії Ґрейс МакКоллей — єдиної, кому вдалося пережити смертельну гру родини Ле Домас. Утім, перемога не означає свободу. Тепер за нею полюють найвпливовіші родини світу: якщо вони не вб’ють Ґрейс, то ризикують втратити свої привілеї та владу.