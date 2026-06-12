«Відоус-Бей»: серіал — емоційні гойдалки, через який ви заплачете й розсмієтеся

На Apple TV завершується перший сезон «Відоус-Бей» — високо оціненого серіалу від сценаристки «Парків та зон відпочинку» про мера, який намагається керувати проклятим острівним містечком. Стрічку хвалять за дві протилежні речі — якісний гумор і моторошний сюжет. Кінокритик Станіслав Тарасенко подивився серіал і дає рекомендації, як сміятися та боятися одночасно.

Том Лофтіс (Метью Ріс), підприємливий мер пошарпаного містечка-острівця Відоус-Бей, хоче перетворити його на туристичний курорт. Лофтіс домагається приїзду журналіста з The New York Times, сподіваючись, що той напише про острів схвальну статтю, яка залучить туристів з материка та інвестиції. Щоправда, це завдання із зірочкою.

Перше, що дізнається журналіст, — у давнину острів був відомий випадками канібалізму. Друге — місцеві вірять, що, переїхавши на материк, острів’яни гинуть дивною смертю (і завдяки допитливості журналіст дізнається, що це правда). Третє — над островом густіє доволі неприродний туман. Утім, мер Лофтіс закликає не вірити байкам. Він вбачає своє завдання не тільки в косметичному ремонті острова, а й узяв на себе значно амбітнішу мету — стерти кепську репутацію Відоус-Бей раз і назавжди.

Головна комедійна колізія серіалу — протистояння ініціативного Лофтіса та відсталих острів’ян. Сусіди мера не тільки вірять у мракобісся, вони до того ж і ледарі. Ніхто навколо Лофтіса не прагне працювати й викладатися так, як це робить він — співробітники мерії йдуть додому о 12 годині дня, а господар єдиного на острові готелю не залишається в ньому на ніч. Зрештою, ніхто тут навіть не хоче бути мером — Лофтіс переміг на виборах як єдиний кандидат.

Незважаючи на спроби привнести на острів цивілізацію (тут навіть інтернет і мобільний зв'язок не працюють), місцеві не поділяють ентузіазму свого голови. Лофтіс для них — докучливий подразник і некорінний чужинець, що народився за межами Відоус-Бей. У цьому сенсі серіал — побратим «Парків та зон відпочинку», культового ситкому, для якого шоуранерка «Відоус-Бей» Кеті Діпполд була сценаристкою. Там теж мовилося про державну інституцію, Департамент парків та зон відпочинку, де жвава Леслі Ноуп пропонувала десятки ініціатив, тоді як її колеги всіляко їх саботували.

«Відоус-Бей» — це серіал-перевертень, у якому горор прикидається комедією і навпаки. Вже наприкінці першого епізоду гумор ставлять на стоп, і починається зовсім не іронічний горор — без жодних префіксів «пост-». Відоус-Бей й справді проклятий острів. Його історія сповнена насильства й чортівні: від спалювання відьом на багаттях і серійних убивць, переодягнених у клоунів, до церковних прокльонів і містичного туману. Лофтіс до останнього відмовляється вірити в місцеві легенди, хоча підсвідомо й усвідомлює правдивість оповідок.

«Відоус-Бей» — це серіал-перевертень, у якому горор прикидається комедією і навпаки

За перші два епізоди він переконується в їхній обґрунтованості: у лікарні на нього нападає зомбі, а в порожньому готелі — привид маніяка-клоуна. По суті, «Відоус-Бей» є антологією жахів, в якій чи не кожен епізод присвячений різній паранормальщині: відьомству, шаманству, зомбі, бугімену. Тут перемішано безліч піджанрів: від фолк-горору, події якого розгортаються на початку XVIII століття, до історії про привидів, які тероризують постояльців готелю вже в наші часи. Не просто так у четвертому епізоді «Відоус-Бей» з'являється обкладинка книги Стівена Кінга — серіал нагадує чимало збірок оповідань письменника.

Далі більше: мер дізнається, що через прокляття він зв’язаний обов’язком хранителя та має приносити жертви демонічним силам, і тоді вони пощадять острів’ян. На початку перед Лофтісом — хоч і у комедійному ключі — постає дилема, притаманна фолк-горорам: довіритися власним очам і вірити в потойбічне чи залишитися адептом раціоналізму, обрати між «сільським» магічним мисленням та урбаністичним прогресом.

Міксувати жанри-протилежності — тяжка й копітка робота. Можна перебрати з гумором, і горор вже не сприйматиметься загрозливим, чи перелякати глядача аж так, що його вже не реанімує вдалий жарт. Творцям «Відоус-Бей» вдається поєднати смішне й моторошне в ідеальних пропорціях: серіал підходить для двох, здавалося б, несумісних аудиторій. З одного боку, «Відоус-Бей» — це майже процедурна комедія про бюрократичну тяганину в дусі «Офісу» і «Парків та зон відпочинку». З іншого — традиційний стівенкінгівський сюжет про відьом і привидів.

Творцям «Відоус-Бей» вдається поєднати смішне й моторошне в ідеальних пропорціях

У цьому сенсі затверджений на роль Лофтіса Метью Ріс — більш ніж вдалий вибір. Ріс багато років спеціалізується на поєднанні комедії з трилером. Актор, що знімався у «Території незайманості», «Ведмеді під кайфом» та «Звірі у мені» має достатню пластику, щоб однаково добре грати на двох жанрових крайнощах серіалу. Залишилося дізнатись, чи готовий глядач до емоційних гойдалок між сміхом і зойком. Але, судячи зі схвальних рецензій, він готовий.