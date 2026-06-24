«Сіль і море, вогонь і кров»

На HBO відбулася прем’єра третього сезону серіалу «Дім дракона». На прохання БЖ кінокритик Станіслав Тарасенко аналізуватиме кожну серію і припускатиме, що буде в наступних (а також чесно перепрошуватиме за несправджені прогнози чи питиме шампанське в разі успіху). Отже, перша серія, яка, здається, реабілітувала серіал після невдалого другого сезону.

Що сталося?

Нагадаємо карту місцевості. Минулого сезону королева Рейніра, лідерка «чорних», відправила доньку Рейну разом із молодшими дітьми та драконовими яйцями подалі від конфлікту. Яблука впали недалеко від яблуні, тож донька шукає проблем замість того, щоб ховатися від них. Зупинившись в замку Орлине Гніздо, Рейна випадково натрапляє на сліди місцевого здичавілого дракона Вівцекрада. Страждаючи на комплекс «Таргарієна-без-дракона», Рейна намагається приборкати звіра. Щойно їй це вдається, вона спрямовує дракона в саму гущу морської битви біля протоки Горло — важливого морського шляху до столиці Семи Королівств, який узяв у блокаду Корліс Веларіон, друга людина в строю «чорних».

Фото: Theo Whiteman / HBO

Тим часом принц Еймонд Таргарієн, молодший брат короля Ейгона II, лідера «зелених», дізнається про втечу монарха та його радника Ларіса Стронга зі столиці. Нагадаємо, брат із Еймонда такий собі: минулого сезону він намагався вбити Ейгона й посісти його місце. Карету Ейгона та Ларіса зупиняють вірні «чорним» лісові стражники. Ларіс пропонує угоду: в обмін на винагороду, ті мають доставити їх до Рейніри. В «Домі дракона», здається, зав’яжеться неочікуваний союз: колишні вороги Ейгон і Рейніра можуть об’єднатися проти Еймонда.

Щодо Рейніри, то вона перебуває в замку-фортеці Драконів Камінь, роздумуючи над зовсім іншою пропозицією. У фіналі другого сезону Алісента, мати Емонда та Ейгона, втомившись від кровопролиття, пропонує здати Королівську Гавань, столицю Семи Королівств, і поступитися Залізним троном. Умова Алісенти — імунітет для її родини. Рейніра піднімає ставки — Ейгона II має бути страчено. Прощавай, королю, хай живе королева. Як виявляється, Ейгону не пощастило не тільки з братом, а й з матір’ю.

Фото: Ollie Upton / HBO

Пропозиція Алісенти здається надто хорошою, щоб бути правдою — радники налаштовані скептично. Рейніра ж відчуває себе у політичному казино: перед нею занадто великий куш, щоб відмовитися. Утім, малою кров’ю обійтися не вийде, і приблизно з цього моменту розпочинається те, за що ми так полюбили «Гру Перстолів» і чого так бракувало другому сезонові «Дому дракона», — баталії.

Деймон Таргарієн, дядько і водночас чоловік Рейніри, громить війська Ланістерів та здобуває нових союзників — Зимових Вовків, північний загін воїнів. Його дружина тим часом збирається сідлати дракона і прийти на допомогу флотові лорда Корліса Веларіона, її правиці, який заблокував протоку Горло. Утім, «чорні» — вперта родина. Син Рейніри, Джейсеріс, непокоячись за життя матері, зачиняє її в кімнаті, змовляється з нареченою Бейлою Таргарієн і разом із нею вирушає в море верхи на драконах. Так починається битва біля Горла.

Фото: Theo Whiteman / HBO

У битві сходяться дві флотилії «чорних» і «зелених». Баланс сил різко змінюється, коли Джейсеріс і Бейла застосовують місцевий аналог ядерної зброї — драконів. Кораблі «зелених» перетворюються на сірники один за іншим. Але Таргрієни, як пам’ятаємо, — вперта родина. Перемогу забирає Рейна, яка втручається в битву на неконтрольованому Вівцекраді. Дракон спалює кораблі і ворогів, і союзників та нападає на драконів-побратимів. У сум’ятті гине Джейсеріс і його дракон, а лорд Корліс зникає в морських хвилях. The end.

Як це розуміти?

«Сіль і море, вогонь і кров» — один із наріжних епізодів усього серіалу. Епічна баталія на морі, навіть занадто тісна концентрація сил протиборчих сторін, загибель дракона, а разом із ним і першого спадкоємця Рейніри — за кількістю подій цей епізод перевершує будь-яку серію минулого сезону, який критикували саме за надмірну кількість діалогів та монотонність.

Фото: Ollie Upton / HBO

Для «Дому дракона» це, безумовно, вдалий старт. Шоуранер Раян Кондал порівняв морську баталію з відомою битвою за Гельмів Яр у «Володарі перснів: Дві фортеці» — і не сильно перебільшив. Можливо, ми побачимо, як третій сезон повернеться до витоків «Гри престолів». Взагалі, від «Дому дракона» очікували того самого, що й від серіалу-попередника — політичних інтриг, які знаходять вирішення на полі бою. У цьому сенсі другий сезон занадто нагадував шпигунський трилер, в якому герої раз у раз укладали недовговічні союзи одне проти одного, але тримали клинок подалі. Погано це чи добре, але глядач просить вогнедишне фентезі, а не екранізацію «Карткового будинку» в середньовічному світі.

Що буде далі?

По-перше, можна сміливо попрощатися з деескалацією. Рейніра дізнається про загибель сина-спадкоємця і озлобиться ще більше — на радість глядачам. Імовірно, саме ця точка розв’яже сценаристам руки, і тепер чи не кожна сцена перетвориться на хроніку битв. Озлобиться й Еймонд Таргарієн, який точно виступить головним антагоністом сезону. Вирушивши до замку Гарренгол, де базується його опонент Деймон Таргарієн, він проллє чимало крові — зокрема й своєї.

Фото: Ollie Upton / HBO

Найбільш цікавими здаються долі аутсайдерів цього сезону — Рейни Таргарієн і Ейгона II. Першій буде скрутно — навряд чи Рейніра буде в захваті від її провального втручання в битву біля Горла. Чи чекає на доньку опала чи навіть вигнання? Незавидна доля й у колишнього короля, який має опинитися в руках Рейніри. Як вона вчинить із супротивником: стратить його чи розіграє його життя на політичній арені? Чи, можливо, сюжетні арки Рейни та Ейгона це типовий троп про «останніх, що стануть першими»?

Можна чекати загострення стосунків і в таборі «зелених»: Еймонд запідозрить свою матір Алісенту в зраді. Еймонд — такий собі Джеффрі Баратеон на стероїдах: плюс сміливість, мінус нерозуміння, що він робить, — дуже ймовірно стратить матір. Ну а вірити в можливість здійснення плану Алісенти значить вірити в існування єдинорогів — у «Домі дракона» (як і в «Грі престолів») завжди реалізується найгірший варіант із можливих.

Фото: Ollie Upton / HBO

А тепер до головної темної конячки сезону. Здається, нею буде Деймон, чоловік Рейніри. Складається враження, що їхні стосунки дадуть тріщину — Деймон і сам не проти сісти на Залізний трон. Будемо вірити, що кохання виявиться сильнішим за жагу до влади, але читаємо золоте правило вище — в «Домі дракона» завжди реалізується найгірший варіант із можливих.

Наостанок, один похорон можна відміняти. Лорд Корліс, хоч і впав у море, певно, виявиться живим. Тим паче, йому не вперше доводиться поставати з мертвих.