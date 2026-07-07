Повернення Ель Вудс, продовження «Таємниці бункера» та новий спіноф «Теорії великого вибуху»: 11 серіалів липня

Зібрали головні релізи місяця: від приквелу «Білявки в законі» до напружених детективів і кримінальних сутичок у Нью-Йорку. Детальніше — в добірці БЖ.

«Ель»

Дата виходу: 1 липня

Комедія «Білявка в законі» повертається у форматі серіального приквелу. Події переносять нас у 1995 рік, за шість років до того, як Ель Вудс вступила в Гарвард. Поки що юна Ель у виконанні Лексі Мінітрі навчається у старшій школі Сіетла, куди її родина переїжджає з сонячного Бель-Ейру. Рожевий тотал-лук і улюбленець-чихуахуа перетворюють її на абсолютного аутсайдера серед похмурих підлітків епохи розквіту ґранджу. Різ Візерспун, яка тепер курирує проєкт як продюсерка, орієнтувалася на успіх «Венздей» — і не прогадала: стримінг продовжив шоу на другий сезон ще до релізу.

«Людина-пара»

Дата виходу: 2 липня

Японська кінокомпанія Toho (автори оригінальної «Ґодзілли») у партнерстві з Netflix випустила похмурий восьмисерійний детектив. Це сучасне переосмислення класичного фільму 1960 року в жанрі токусацу (кіно зі спецефектами про монстрів чи супергероїв). Сюжет розгортається навколо відстороненого від справ детектива Кенджі Окамото, який намагається викрити серійного вбивцю. Злочинець називає себе Людиною-парою і відкрито маніпулює медіа та поліцією. За візуальні ефекти відповідала студія Shirogumi, яка виборола «Оскар» за спецефекти до стрічки «Ґодзілла мінус один».

«Таємниця бункера», 3 сезон

Дата виходу: 3 липня

Постапокаліптична адаптація романів Г’ю Гоуї повернулася з новим сезоном. Історія про останні 10 тисяч людей, затиснутих у гігантському підземному хмарочосі, тепер розвивається у двох таймлайнах. Поки Джульєтта Ніколс бореться з амнезією після примусової висилки «назовні», у самому бункері спалахує масштабне повстання. Водночас флешбеки переносять глядача у минуле — до журналістки Гелен Дрю та конгресмена Деніела Кіна, чиє розслідування втягує їх у ланцюг подій із катастрофічними наслідками.

«Маленький дім в преріях»

Дата виходу: 9 липня

Автобіографічна проза Лори Інґлз Вайлдер про освоєння Дикого Заходу вже була основою для однойменного серіалу 70-х. Нова версія від Netflix — значно реалістичніший погляд на виживання колоністів у 1868 році. Родина Інґлз вирушає у фургоні з Вісконсину до Канзасу, щоб побудувати ферму на незайманих землях. У ремейку фокус змістили на посттравматичний синдром після Громадянської війни та складні, часто конфліктні взаємини переселенців із корінним народом осейджів.

«П'ятизірковий вікенд»

Дата виходу: 9 липня

В екранізації свіжого бестселера Елін Гільдебранд Дженніфер Ґарнер грає популярну кулінарну блогерку Голліс Шоу, яка намагається оговтатися після раптової смерті чоловіка. Вона збирає чотирьох найближчих подруг з абсолютно різних періодів свого життя на розкішні вихідні на острові Нантакет. Звісно, закритий простір, алкоголь і старі образи швидко руйнують фасад ідеального відпочинку. Разом із Ґарнер на курорт вирушать Реджина Голл та Хлоя Севіньї.

«Вестіз»

Дата виходу: 12 липня

Кримінальна драма про Нью-Йорк 1980-х, заснована на історії реального ірландського угруповання Westies, яке тримало в страху район західного Мангеттена, не без причини названий Пекельною кухнею. В центрі сюжету — двоє друзів дитинства, що опиняються по різні боки барикад. Один стає копом, а інший — частиною банди. Головна причина чекати на шоу — це режисер Алан Тейлор, який ставив деякі епізоди «Клану Сопрано», «Гри престолів» і «Дому дракона».

«Лакі»

Дата виходу: 15 липня

Аня Тейлор-Джой знову в образі ексцентричної та небезпечної жінки. У трилері за романом Марісси Степлі вона грає спадкову шахрайку Лакі Армстронг. Коли героїня вирішує зав'язати з криміналом, вона купує лотерейний квиток і зриває куш у мільйон доларів. Але спроба легально забрати виграш обертається арештом за старі гріхи. Тепер, щоб вийти під заставу, їй доводиться провернути найбільшу аферу в своєму житті.

«Яструб»

Дата виходу: 16 липня

Актор Вілл Феррелл повертається у звичну стихію абсурдної спортивної комедії. Його герой Лонні Гокінс — зірка гольфу початку 2000-х, чия кар'єра давно котиться на дно. Сім'я списала його з рахунків, тіло підводить, а син уже став новим фаворитом преси. Проте Гокінс планує повернутися у велику гру через останній мейджор-турнір, щоб вибороти Великий шлем і закрити кар'єрний гештальт.

«Разом до кінця»

Дата виходу: 16 липня

Динамічний екшен, де Октавія Спенсер і зірка «Теда Лассо» Ганна Ваддінгем грають давніх подруг Деббі та Джудіт. Їхнє спокійне життя закінчується, коли з'ясовується, що Джудіт багато років працювала міжнародною найманою вбивцею. Після того як чергове замовлення Джудіт зривається, а чоловік Деббі випадково привласнює гроші мафії, жінки змушені тікати, влаштувавши божевільну автоподорож Європою.

«Стюарт не зміг врятувати Всесвіт»

Дата виходу: 23 липня

Всесвіт «Теорії великого вибуху» розростається новим науково-фантастичним ситкомом. Цього разу у центрі уваги опинився Стюарт Блум (Кевін Сассман) — дивакуватий і вічно нещасливий власник магазину коміксів. За сюжетом Стюарт примудряється випадково зламати винахід Леонарда і Шелдона, що запускає ланцюгову реакцію катастроф у мультивсесвіті. Щоб запобігти повному знищенню всього живого, Стюарту доводиться вирушити у подорож паралельними світами.

«Люта»

Дата виходу: 27 липня

Еммі Россам, зірка «Безсоромних», повернулася на екрани в психологічному детективі, в основі якого лежить класичний фільм 1987 року «Чорна вдова». Россам грає агентку ФБР Еліс Блек, що веде полювання на Кетрін — розсудливу, обережну та вкрай небезпечну серійну вбивцю. Занурюючись у минуле своєї цілі, Еліс раптово починає помічати моторошну схожість між собою та злочинницею.