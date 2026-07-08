«Дім дракона»: рекап 3-го епізоду 3-го сезону

5 липня на стримінговому сервісі HBO Max відбулася прем'єра третього епізоду третього сезону фентезійного епосу «Дім дракона», заснованого на романі Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров». Серія отримала назву «Рейніра Тріумфальна». Весь епізод присвячений першим тижням правління королеви Рейніри, яка захопила Залізний трон, і тим численним труднощам, що звалюються на її голову. Яким вийшов третій епізод третього сезону «Дому дракона» — читайте у нашому щотижневому дайджесті.

Що сталося?

Епізод починається з напруженої зустрічі: Деймон Таргарієн разом із трьома вершниками на драконах зустрічає п'ятнадцятитисячне військо на чолі з Ормундом Гайтауером. Деймон повідомляє Ормунду неприємні новини — «зелені», за яких виступає Гайтауер, пали, а королева Рейніра посіла трон. Якщо Ормунд зі своїм військом здадуться, їх помилують. «Я не маю вибору», — резюмує Ормунд і преклоняє коліно перед Деймоном. Таргарієн висуває ще одну умову: видати йому в заручники Дейрона Таргарієна, четвертого сина короля Візеріса та Алісенти Гайтауер, який перебуває під опікою Ормунда. Ормунд погоджується і на це.

У попередньому рекапі ми припускали, що третя серія дасть глядачу перепочити від баталій і сконцентрується на королівському побуті та розбраті серед оточення Рейніри. Так і сталося: на аудієнції з новоспеченою королевою піддані бідкаються на нестачу їжі, овець, свічок та справедливості, тим часом як Рейніра сама не знає, що їстиме через місяць — «зелені» встигли вивезти скарбницю, тож наявних грошей не вистачить навіть на коронацію.

Фото: Theo Whiteman / HBO

А тепер про те, що прогниває в Данському королівстві. У попередньому розборі ми припустили, що тільки-но «чорні» на чолі з Рейнірою подолають противника, вони, колись об’єднані перед ворогом, атомізуються і вчепляться в горлянки одне одному. Третій епізод підкидає в багаття першу вуглинку — конфлікт лорда Корліса Веларіона та Рейніри. Нагадаємо про біль чоловіка: втративши сина і дружину, родовий замок та чималу частку флоту, Веларіон продовжував підтримувати королеву, але попросив про найменше — визнання його синів-бастардів як законних нащадків його дому. Люб’язності, якими вони обмінюються після відмови Рейніри, краще вам послухати самим.

Третій епізод звалює на плечі Рейніри всі можливі негаразди — від сварки з Веларіоном до її вершників, які чекають на винагороду та обіцяні маєтки. Втім, мабуть, головний внутрішній конфлікт кружляє навколо захопленого на початку епізоду Дейрона Таргарієна — молодшого брата Рейніри і потенційного конкурента за трон через 7-10 років. Рейніра не знає, як вчинити: придушити його змалку чи перевиховати до такої міри, що в хлопця виникне стокгольмський синдром. Врешті вона вирішує відправити брата на північ, охороняти Стіну.

Фото: Ollie Upton / HBO

Матері Дейрона, Алісенті, яка не бачила сина п’ять років, дозволяють попрощатися з ним, проте з її реакції Рейніра розуміє, що щось не так. Саме цієї миті королева усвідомлює: на початку епізоду Ормунд Гайтауер обдурив Деймона, передавши йому іншу дитину під виглядом Таргарієна. За хвилину до Рейніри доходять й інші звістки: Гайтауер захопив місто Трощетон, прикриваючись місцевими жителями як живим щитом.

Як це розуміти?

Усі два сезони «Дім дракона» так підвищував ставки в гонитві за троном, що не давав глядачеві (та й персонажам) поставити просте питання: «А взагалі як це — носити корону?». Два сезони поспіль Рейніра виборювала Залізний трон, але, нарешті опинившись на ньому, зіткнулася з десятком проблем і здається не дуже задоволеною своїм становищем. У певному сенсі «Рейніра Тріумфальна» — такий собі посттравматичний епізод. Ходячи замком, Рейніра бачить привиди своїх загиблих дітей — глядача немов питають, чи був трон вартий цих жертв.

Фото: Ollie Upton / HBO

Це епізод-передишка, але водночас і розвилка: головний лейтмотив серії полягає в тому, якою королевою бути Рейнірі — жорстокою чи людянною? Немов ангел і демон, на її плечах сидять радниця Месарія (команда за людяність) та Деймон (який уже мріє про завоювання інших земель). Дилема Рейніри впирається одразу в кілька важливих для епізоду сюжетів: як вчинити з Дейроном, убити чи помилувати? Що вигідніше, роздати їжу селянам чи стягнути зі знаті награбоване, але втратити їхню прихильність? Ким стане королева — залізним кулаком чи простягнутою долонею, — поки що сказати складно.

Що буде далі?

У наступних епізодах Рейніра буде змушена битися з військом Ормунда Гайтауера. Звісно, авансом здається, що «чорним» нічого не вартує спалити 15-тисячне військо Гайтауера, однак він узяв у заручники ціле місто. Рейніра має з'ясувати, чого він домагається, і, можливо, піти з ним на переговори. Хоча фінальна сцена «Рейніри Тріумфальної», в якій королева вдивляється в полум'я, натякає на криваве вирішення конфлікту.

Фото: Ollie Upton / HBO

Проблеми Залізного трону нікуди не зникають — Рейніра все ще змушена шукати золото та допомагати підданим. Судячи з усього, єдиний вихід — продовження війни із «зеленими». Іншого способу повернути скарбницю немає. Крім того, Рейніра досі не коронована й не помазана, а діти Алісенти так само є загрозою її правлінню. Ще одна проблема всередині двору: лорд Корліс, імовірно, дистанціюється від королеви.

Можна очікувати, що у наступній серії Деймон вирушить до леді Джейн Аррен в Орлине Гніздо, де точно натрапить на дракона Вівцекрада та його вершницю — свою дочку Рейну Таргарієн, яка стала причиною загибелі сина королеви, Джасеріса, у першому епізоді цього сезону. Деймону доведеться вирішувати, як із нею вчинити — і цілком можливо, що це виявиться найтяжчим випробуванням у його житті.