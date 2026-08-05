Повернення Рідлі Скотта, байопік про Кузьму та «Смерть Робіна Гуда»: 14 кінопрем’єр серпня

У серпні за увагу глядачів змагатимуться нова робота Рідлі Скотта, Енн Гетевей у стихії первісного жаху, Г’ю Джекман у ролі постарілого Робіна Гуда та одразу кілька українських релізів. Розповідаємо про ці новинки детальніше.

Soulm8te

Дата виходу: 1 серпня

Режисерка: Кейт Долан

Намагаючись вгамувати біль після втрати дружини, овдовілий чоловік купує андроїда зі штучним інтелектом. Прагнення створити чуттєву та віддану супутницю обертається фатальною помилкою: робот перетворюється на патологічно ревниву і смертельно небезпечну істоту.

«Мотор Сіті»

Дата виходу: 6 серпня

Режисер: Потсі Пончіролі

Детройт, 1970-ті. Звичайний хлопець Джон Міллер закохується в дівчину місцевого кримінального боса, через що його запроторюють за ґрати за фальшивим звинуваченням. Вийшовши на волю, Джон обирає кривавий шлях помсти. Найцікавіше у фільмі — майже повна відсутність діалогів, динамічна хореографія боїв і саундтрек від лауреата «Ґреммі» Джека Вайта.

«Морозивник»

Дата виходу: 6 серпня

Режисер: Елай Рот

Ідилічне літо маленького американського містечка перетворюється на жах, коли місцевий продавець морозива починає пригощати дітей десертами, що змінюють свідомість і перетворюють їх на маніяків. Для Елая Рота це повернення до жанру камерного горору, який свого часу зробив його відомим. Режисер одразу уточнив: стрічка не має стосунку до культового однойменного фільму 1995 року, а музичний супровід для цієї інфернальної історії написав репер Снуп Доґґ.

«Лише одна ніч»

Дата виходу: 13 серпня

Режисер: Вілл Ґлак

Альтернативний Нью-Йорк підкоряється дивному закону: самотнім людям дозволено займатися сексом лише одну ніч на рік. Самотній Овен та романтична Еллі випадково знайомляться серед цього хаосу і усвідомлюють, що прагнуть справжніх почуттів, а не швидкого зв’язку. Концепція фільму нагадує «Судну ніч», тільки замість насильства — романтика.

«Кінець Оук-стріт»

Дата виходу: 13 серпня

Режисер: Девід Роберт Мітчелл

Тихе передмістя 1980-х разом із мешканцями раптово переноситься у первісні хащі. Тепер звичайним батькам, яких зіграли Енн Гетевей та Юен Макґреґор, доведеться захищати дітей від ненажерливих динозаврів за допомогою того, що знайдеться в гаражі. Цей фантастичний трилер із динозаврами зняв режисер горору «Воно слідує» Девід Роберт Мітчелл.

«Кузьма: Страшно веселий»

Дата виходу: 13 серпня

Режисер: Артем Григорян

Документальна стрічка режисера Артема Григоряна та продюсера Максима Сердюка присвячена періоду становлення лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. В основі фільму архівні матеріали, що раніше не оприлюднювалися. Обіцяють щиру розповідь про внутрішні трансформації та життя на максимальній швидкості одного із найяскравіших українських музикантів.

«Арко. Мандрівка крізь час»

Дата виходу: 13 серпня

Режисер: Юґо Б’єнвеню

У похмурому 2075 році дівчинка Ірис знаходить хлопчика у веселковому плащі на ім’я Арко, який впав просто з неба та ще й із майбутнього. Тікаючи від переслідувачів, діти намагаються повернути мандрівника додому. «Арко» повністю намальований у традиційній 2D-анімації. Режисер говорив, що надихався роботами Хаяо Міядзакі та Жана Жиро (Мебіуса). Проєкт вже виборов премію Європейської кіноакадемії 2026 як найкращий анімаційний фільм і отримав номінації на «Оскар», «Золотий глобус» та BAFTA.

«Тоні»

Дата виходу: 20 серпня

Режисер: Метт Джонсон

Фільм розповідає про молоді роки Ентоні Бурдена — ще до того, як він став одним із найвідоміших кухарів світу. Сюжет розгортається у 1970-х роках довкола студента-бунтаря, який кидає навчання задля роботи в ресторані Провінстауна. Головну роль у фільмі, натхненому бестселером Бурдена «Про їжу: суворо конфіденційно», зіграв Домінік Сесса («Залишенці»), а компанію на екрані йому склали Антоніо Бандерас та Емілія Джонс.

«Смерть Робіна Гуда»

Дата виходу: 20 серпня

Режисер: Майкл Сарноскі

Постарілий, тяжко поранений і змучений Робін Гуд намагається спокутувати минулі гріхи, коли зустрічає таємничу жінку, що пропонує йому останній шанс на зцілення. Тут Робін Гуд постає не бездоганним героєм, якого ми звикли бачити, а виснаженим воїном, що намагається розібратися з власним минулим. Головні ролі у цій середньовічній драмі виконали Г’ю Джекман і Джоді Комер.

«Потяг "Червона рута"»

Дата виходу: 20 серпня

Режисер: Олексій Єсаков

Ця сімейна комедія присвячена 35-річчю незалежності України та 55-річчю фільму-концерту «Червона рута». Події розгортаються у потязі, де пасажири знаходять і випробовують кохання під час подорожі. У фільмі зіграли українські актори Олександр Рудинський, В’ячеслав Довженко та Станіслав Боклан, а також реальні учасники фестивалів минулих років — Ірина Білик, Наталя Могилевська й Олександр Пономарьов.

«День народження»

Дата виходу: 20 серпня

Режисер: Міґель Анхель Хіменес

1970-ті, судноплавний магнат Маркос Тімолеон влаштовує розкішну вечірку на честь 25-річчя доньки Софії на приватному острові. За маскою дбайливого батька ховається жорстокий тиран, який вирішив долю дівчини за неї. Проте іменинниця готує заяву, яка все переверне. Головні ролі в психологічній драмі, знятій за романом Паноса Карнезіса, зіграли Віллем Дефо та данська зірка Вік Кармен Сонне («Дівчина з голкою»).

«Сузір’я Великого Пса»

Дата виходу: 27 серпня

Режисер: Рідлі Скотт

Смертоносний вірус знищує людство майже повністю. Пілот Гіґ живе разом із собакою на покинутій авіабазі, аж поки радіосигнал не дає йому надію і не змушує вирушити у ризиковану мандрівку. Режисером нової екранізації однойменного роману Пітера Геллера став Рідлі Скотт, який називає стрічку нетиповою історією про постапокаліпсис.

«Хижі води»

Дата виходу: 27 серпня

Режисер: Ренні Гарлін

Пасажирський лайнер, що прямував із Лос-Анджелеса до Шанхая, зазнає катастрофи посеред Тихого океану. Вцілілі пасажири опиняються на уламках літака посеред великої води. Вижити після аварії виявляється простіше, ніж урятуватися від зграї агресивних акул, яка починає полювати на людей.

«Шепотун»

Дата виходу: 28 серпня

Режисер: Джеймс Ешкрофт

У автора кримінальних романів Тома Кеннеді викрадають восьмирічного сина. Щоб урятувати дитину, він звертається до свого батька, колишнього детектива. Розслідування швидко виводить їх на моторошний слід — злочинець наслідує почерк маніяка на прізвисько Шепотун, засудженого ще десятиліття тому. Головні ролі у похмурому детективному трилері зіграли Адам Скотт і Роберт Де Ніро, а також Майкл Кітон та Мішель Монаган.